Cohesity a obtenu la certification Nutanix Ready

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Pour obtenir ce label, la solution Cohesity DataProtect a subi une série de validations d’interopérabilité, lui permettant d’intégrer des fonctionnalités uniques pour accroitre sa compatibilité. NDB est la plateforme leader sur le marché de la gestion du cycle de vie des bases de données as-a-service, dans les environnements hybrides. Elle permet aux entreprises de déployer, dupliquer, gérer et mettre à l’échelle efficacement les bases de données tout en garantissant la sécurité, la performance et la conformité.

Grâce à cette validation, Cohesity DataProtect s’intègre désormais aux capacités natives de Time Machine de NDB et simplifie la protection des bases de données PostgreSQL sur NDB via une console de contrôle unique. Cette intégration transparente offre aux grandes entreprises une meilleure résilience contre les menaces croissantes.

Dans un paysage de la menace en constante aggravation, le rapport 2024 de Cohesity sur la cyber-résilience révèle que 67 % des entreprises à travers le monde ont subi une cyberattaque au cours de l’année écoulée. Cohesity et Nutanix unissent leurs forces afin de fournir aux entreprises des outils innovants pour le déploiement, la gestion et la protection des opérations sur les bases de données critiques, renforçant ainsi leurs stratégies globales de cyber-résilience.

Face à la prolifération des attaques, les organisations mondiales recherchent des solutions complètes pour les aider à maintenir leur cyber-résilience tout en se conformant à leurs stratégies de protection des données, en appliquant des règles de sauvegarde de type 3-2-1. En tant que partenaire Nutanix Ready, Cohesity offre une protection moderne pour environnement AHV avec une sauvegarde simple et une restauration rapide sur plusieurs sites, ainsi qu’une cybersécurité intégrée et une protection contre les attaques de ransomware.

La combinaison de Cohesity DataProtect avec les capacités natives Time Machine de NDB permet désormais de bénéficier d’une protection transparente aussi bien contre les incidents quotidiens liés aux applications et aux utilisateurs, que pour les incidents systèmes tels qu’une panne complète ou une cyberattaque. Les nouveaux avantages incluent également :

• Une sécurité renforcée, une cyber-résilience multicouche et une protection contre les ransomwares : possibilité de protéger les objets de toute modification ou suppression pendant une période prédéfinie. La solution est conçue sans point de défaillance lui offrant une plus grande résilience et une meilleure tolérance aux pannes. Elle utilise un chiffrement AES-256, conforme aux normes FIPS pour sécuriser les données, qu’elles soient en transit ou stockées, pour assurer une protection optimale.

• Une efficacité augmentée et une baisse des coûts : La déduplication et la compression avancées optimisent l’efficacité du stockage et réduisent l’empreinte des données.

• Des sauvegardes accélérées et plus simples : L’architecture évolutive et la capacité d’extension illimitée améliorent les temps de sauvegarde et de restauration. En outre, l’interface unique « single-pane-of-glass » de Cohesity permet de simplifier la gestion et la configuration des stratégies de sauvegarde.