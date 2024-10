Cognizant s’associe à Palo Alto Networks pour fournir des services de cybersécurité basés sur l’IA

octobre 2024 par Marc Jacob

Cognizant et Palo Alto Networks s’associent pour proposer aux entreprises de divers secteurs d’activité des services et des systèmes de cybersécurité alimentés par l’IA. Ce partenariat combine l’expérience de Cognizant en cybersécurité avec les plateformes avancées basées sur l’IA de Palo Alto Networks pour améliorer les performances en matière de sécurité.

Cet accord permet à Cognizant d’approfondir son expertise et d’élargir ses services via les plateformes de Palo Alto Networks : Precision AI-powered Network Security Platform, Code-to-Cloud Platform et Security Operations Platform. La collaboration entre Cognizant et Palo Alto Networks permettra d’aider les clients à consolider leurs solutions de sécurité dans toutes les fonctions de l’entreprise, afin de réduire la complexité et d’améliorer la sécurité globale par le biais de la plateformisation.

Cognizant souhaite également enrichir son portefeuille de solutions de sécurité en proposant des produits sur mesure, alimentés par l’IA. Les clients pourront tirer parti de la centralisation de données de haute qualité pour une protection accrue contre les attaques et pour une résolution plus rapide des incidents. Cognizant continuera par ailleurs d’utiliser la technologie de Palo Alto Networks dans son infrastructure de sécurité interne pour renforcer les capacités de son programme mondial de défense contre les cybermenaces.

Cognizant proposera initialement quatre offres principales de plateformes managées, conçues pour diminuer les risques liés à la cybersécurité, gérer les événements cybernétiques, favoriser la résilience et renforcer la conformité réglementaire, afin de consolider la position en matière de cybersécurité. Ces offres incluent :

SecureNXT Access : révolutionner la sécurité des réseaux zéro trust grâce à une protection fluide, alimentée par l’IA, pour les entreprises au-delà de leurs frontières, propulsée par Prisma Access de Palo Alto Networks.

SecureNXT Cloud : accélérer l’adoption sécurisée et conforme du multicloud et des environnements hybrides tout en atténuant les risques d’hygiène du cloud, grâce à Prisma Cloud de Palo Alto Networks.

SecureNXT EDR/MDR : déployer une protection proactive contre les menaces dans les environnements de travail numériques de nouvelle génération, avec Cortex XDR de Palo Alto Networks.

SecureNXT SOC : mettre en place une surveillance et un système de défense avancé contre les cybermenaces en temps réel, avec Cortex XSIAM de Palo Alto Networks.

Dans l’industrie pharmaceutique, Cognizant offre un large éventail de services IT et de cybersécurité, notamment grâce à un partenariat de longue date avec Gilead Sciences, Inc.

Krishnan Chellakarai, vice-président et CISO chez Gilead Sciences, a déclaré :

« Cognizant est un prestataire de services clé pour Gilead depuis plus de cinq ans et a joué un rôle significatif pour soutenir nos efforts de réduction des risques cybernétiques. Nous sommes impatients de découvrir le potentiel de leur relation stratégique avec Palo Alto Networks et nous nous réjouissons de travailler avec eux pour mettre en œuvre le produit Prisma Cloud dans le cadre de notre stack de sécurité global. »

Les équipes cybersécurité de Cognizant soutiennent et permettent à ses clients de bénéficier d’une gamme complète de services, notamment de la gestion des identités numériques, la détection et la protection contre les menaces, la gouvernance, la conformité, la gestion des vulnérabilités et la sécurité du cloud. Cognizant s’engage à développer ses services cyber grâce à une stratégie de croissance axée sur les partenariats, en développant des solutions centrées sur les produits partenaires, comme en témoigne ce partenariat.