Cofinity Group, Inc. annonce des partenariats de distribution avec les principaux fournisseurs africains de centres de données

juillet 2024 par Marc Jacob

Cofinity Group, Inc annonce des accords de partenariats de distribution stratégiques avec les principaux fournisseurs de centres de données d’Afrique, notamment PAIX Data Centres, Rack Centre, Raxio, et Digital Realty, qui inclut les entités africaines de Digital Realty ; iColo, Teraco et Digital Realty Nigeria. Ensemble, ces fournisseurs de centres de données sont présents dans 11 marchés qui représentent plus de 75 % du PIB de l’Afrique subsaharienne.

La cadence de l’adoption technologique et de la numérisation s’accélère en Afrique et accroît la nécessité de disposer de centres de données hautement sécurisés avec des niveaux exceptionnels en termes de disponibilité, de redondance et de connectivité. « CGI occupe une place unique pour aider ces entreprises à sécuriser et à optimiser leurs applications critiques dans les marchés africains clés grâce à des exploitants de centres de données aguerris et éprouvés. Nous avons eu le privilège de travailler avec les chefs de file des centres de données en Afrique et nous sommes convaincus que les entreprises sauront tirer parti de nos connaissances approfondies et de nos processus commerciaux rationalisés », déclare Ray Lawless, président, CGI.

Les entreprises qui optent pour une solution de colocation peuvent sécuriser leurs opérations critiques de manière rentable, en bénéficiant de la robustesse de l’infrastructure et de la connectivité du centre de données, et en permettant une croissance future avec accès à des opportunités d’expansion et à une capacité électrique accrue. L’expérience approfondie de CGI dans divers marchés et ses relations étroites avec ces opérateurs de centres de données offrent une occasion unique d’accompagner les entreprises désireuses de migrer vers une solution de qualité de centre de données en colocation en Afrique.