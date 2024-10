CNS Communications annonce la nomination de Geoffrey Quincey au poste de Directeur Général

octobre 2024 par Marc Jacob

CNS Communications annonce la nomination de Geoffrey Quincey au poste de Directeur Général. Anciennement Directeur des Opérations depuis 2021, il est entré en poste ce 1er septembre. Sa vision, ses qualités de leadership et son expertise terrain impulseront la stratégie ambitieuse visée par la société de rendre les infrastructures fluides et génératrices de valeur.

Diplômé de Télécom SudParis en 2000, Geoffrey Quincey débute sa carrière en tant qu’ingénieur avant-vente chez Cisco, avant de poursuivre dans des fonctions de consultant Réseaux et Télécommunications, chez Ipsilan Networks et Spie Communications.

C’est en 2007, trois ans après la création de la société, qu’il rejoint CNS Communications. D’abord en qualité de consultant Senior et responsable du Business Développement, période pendant laquelle il développe et consolide des partenariats durables, dans l’accompagnement de grands comptes tels que TotalEnergies, L’Oréal ou encore CMA-CGM, plaçant l’expertise et le sens du service au cœur de la relation client. Il assure par la suite des rôles de direction, d’abord au Pôle Consulting de l’agence de Paris, puis à la Direction des Opérations, engageant avec lui une équipe de plus de 130 consultantes et consultants experts.

Fort de son expérience et de sa profonde connaissance du marché des infrastructures IT, Geoffrey Quincey conquiert naturellement la confiance de ses collaborateurs et des décideurs chez les clients de CNS. Il entend, avec son équipe de Direction, poursuivre le développement de la société en France et à l’international (en moyenne 20% de croissance par an depuis 10 ans), tout en conservant les valeurs qui en font son succès : Indépendance, Expertise, Innovation et Engagement.