CLUSIF : Appel à contribution 6 mars 2025 sur le thème "Quantique et sécurité de l’information : comprendre et se préparer"

janvier 2025 par CLUSIF

Dans le cadre de cette prochaine conférence, le Clusif invite les acteurs de la cybersécurité et du quantique à partager leurs expertises, perspectives et solutions innovantes autour des enjeux du chiffrement post-quantique.

L’actualité des derniers mois a fait la part belle aux développements récents des technologies quantiques (études de marché de l’ANSSI, annonce des industriels...) Cette actualité scientifique trouve un écho dans les propos de Vincent Strubel, Directeur général de l’ANSSI, pour qui le quantique est "la première vraie rupture technologique qui interviendra dans le champ de la cybersécurité", un sujet "dont il est très facile de ne pas se préoccuper".

Le Clusif souhaite donc proposer une conférence pour faire le point sur ces questions.

Cette conférence a pour but de répondre aux questions suivantes :

• En quoi le calcul quantique représente-t-il une rupture, et que rend-il possible ?

• Quelle confiance, quelle durabilité pour les algorithmes post-quantiques existants ?

• Quel impact pour la sécurité de l’information et ses acteurs ?

• Comment se préparer aux défis posés par le quantique, quelles nouvelles attaques, quelles nouvelles défenses et quel impact financier ?

• Quelles sont les pistes d’action pour intégrer le post-quantique au sein de mon organisation ?

• Quels sont les risques et opportunités associées à l’adoption des ces technologies ?

Modalités de soumission

Nous vous invitons à soumettre vos propositions de présentations et de contributions sous les formats suivants :

• Présentation globale de l’impact du quantique sur les questions de sécurité du système d’information

• Réflexions stratégiques et politiques autour de l’impact du quantique sur la sécurité de l’information.

• Études de cas et retours d’expérience sur l’intégration du post-quantique dans les systèmes de cybersécurité.

Les propositions doivent inclure les éléments suivant :

• Titre de l’intervention proposée (une dizaine de minutes)

• Nom(s) et affiliation(s) du ou des intervenants

• Résumé de l’intervention (300 mots maximum)

• Biographie courte du ou des intervenants (100 mots maximum)

• Coordonnées complètes (email et numéro de téléphone)

Les propositions sont à envoyer par email à l’adresse suivante : adherent@clusif.fr avant le 3 février 2025 inclus.

Le Clusif vous invite à diffuser cet appel à communication au sein de vos réseaux.

Présentations non commerciales exigées, toutefois les propositions présentant un comparatif peuvent être acceptées.

Informations pratiques

Date : jeudi 6 mars 2025

Horaire : 15h - 17h30

Lieu : Business center Edouard VII, 75009 Paris.

Format : une intervention dans les conférences du Clusif est d’une durée de 20 minutes filmée et diffusée sur le site web du Clusif

Date limite de réponse : Le 3 février 2025 (acte de volontariat, synthèse de votre intervention en 3-5 ligne, coordonnées complètes de l’intervenant et formulaire de droit à l’image).

Présentation définitive à fournir vendredi 21 février au plus tard.

Proposition à soumettre à l’adresse adherent@clusif.fr