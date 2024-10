CloudGuard WAF de Check Point est lancé

octobre 2024 par Marc Jacob

À mesure qu’une entreprise développe et multiplie ses interfaces de programmation d’applications métier (API), sa surface d’attaque s’étend considérablement. Ces API exigent une protection renforcée, bien au-delà des capacités offertes par les solutions de cybersécurité classiques. Les pares-feux pour applications web (WAF) sécurisent les applications web et les API contre des attaques courantes. Ils bloquent notamment les injections SQL et les scripts intersites. Cela permet aux entreprises de diminuer les risques de violation de données. Parmi les solutions disponibles, citons CloudGuard WAF de Check Point, une solution basée sur le cloud. Dans ce blog, nous allons explorer les avantages de l’utilisation de CloudGuard WAF de Check Point en nous appuyant sur les expériences des utilisateurs de PeerSpot, une plateforme spécialisée dans l’intelligence d’achat pour les solutions d’entreprise.

En quoi consiste CloudGuard WAF de Check Point ?

CloudGuard WAF de Check Point appartient à la plateforme plus large CloudGuard de Check Point qui adopte une approche de prévention pour la sécurité du cloud. Solution WAF-as-a-service entièrement gérée et basée sur l’IA, CloudGuard WAF simplifie la sécurité des applications cloud car elle réduit considérablement le besoin d’interventions manuelles. Pour Jai A., architecte technique chez Orange España, « il s’agit d’un service géré par Check Point, du coup plus besoin de se soucier de la maintenance et des ajustements manuels. »

Parmi les avantages de CloudGuard WAF mentionnés par les utilisateurs de PeerSpot, on peut citer les suivants :

Un équilibre entre la détection et les faux positifs

CloudGuard WAF est capable de repérer un grand nombre d’anomalies tout en maintenant la précision des alertes positives. Cet équilibre entre taux de détection et faux positifs permet d’optimiser l’efficacité opérationnelle car il limite les perturbations sur le trafic légitime.

Sujay K., ingénieur en cybersécurité dans une société de logiciels, n’a constaté aucun faux positif grâce à cette solution. « Dès qu’une alerte était enregistrée dans notre outil SIEM, elle nous était automatiquement envoyée. On pouvait retrouver les logs d’une alerte spécifique générée sur CloudGuard WAF de Check Point. Les alertes étaient toujours fiables et on n’a jamais eu de faux positifs. »

Avec des alertes précises et une vérification des logs simplifiée, CloudGuard WAF garantit une détection fiable des anomalies tout en limitant les faux positifs. Cela améliore son efficacité et réduit les interruptions du trafic.

Un console centralisée

La console CloudGuard WAF facilite la gestion et offre une meilleure visibilité en simplifiant le contrôle des protections contre les menaces et l’auto-inspection des applications. Grâce à cette approche centralisée, les entreprises peuvent surveiller et ajuster efficacement leur posture de sécurité face à l’évolution des menaces.

Sailas J., assistant manager à la Federal Bank Ltd, souligne l’efficacité de cette fonctionnalité : « [CloudGuard WAF] nous a permis d’améliorer notre posture de sécurité grâce à une plateforme de gestion centralisée pour sécuriser l’ensemble de nos environnements cloud. »

Cette console unifiée renforce la gestion de la sécurité dans toutes les applications et permet une surveillance et une adaptation efficaces face à l’évolution des menaces dans différents environnements cloud.

Intégration

CloudGuard WAF s’intègre sans difficulté à différentes plateformes cloud et applications tierces. Les entreprises peuvent déployer et gérer facilement la sécurité de leurs API et de leurs applications web dans plusieurs environnements.

Selon Jessica M., gestionnaire de compte pour un prestataire technique, « CloudGuard WAF de Check Point est polyvalent, qu’il s’agisse de déploiements sur site et dans le cloud. Il s’intègre parfaitement avec d’autres plateformes comme Fortinet et peut être géré via une console centralisée. Il est particulièrement bien adapté aux environnements multicloud, notamment Google Cloud Platform et Azure. »

Avec les capacités d’intégration de CloudGuard WAF, la sécurité des applications web et des API peut être déployée et gérée facilement dans différents environnements, notamment les infrastructures sur site, multicloud et hybrides.

CloudGuard WAF de Check Point est une solution cloud qui renforce la posture de cybersécurité dans les environnements cloud grâce à plusieurs avantages clés : une console centralisée qui offre une visibilité complète sur toutes les applications, une intégration fluide pour des applications tierces dans divers environnements, et un taux de détection élevé avec un minimum de faux positifs. Pour découvrir en détail les retours d’expériences utilisateur sur la gestion simplifiée, la visibilité et l’adaptabilité face aux menaces évolutives de cette solution, consultez la page produit de PeerSpot concernant CloudGuard WAF ici.