Cloudflare - tendances internet : Google devant Facebook et TikTok pour la 3ème année consécutive

décembre 2024 par Cloudflare

Ci-dessous, les principales conclusions :

• Le trafic mondial a bondi de 17% par rapport à 2023 et près de 6,5% du trafic est considéré comme potentiellement malveillant ;

• Service Internet : Google occupe la première place pour la troisième année consécutive, devant Facebook, Apple et TikTok. WhatsApp fait son entrée dans le top 10.

• Service d’IA générative : OpenAI conserve la première place et on note l’arrivée de Codeium, Claude et CoPilot respectivement en 3e, 5e et 7e position

• Les secteurs des jeux vidéo et des jeux de hasard sont devenus les principales cibles des acteurs malveillants, loin devant la finance qui était le plus touché en 2023.

• Enfin, plus de la moitié des pannes d’Internet mondiales sont dues à des coupures d’initiatives gouvernementales. Le Mozambique, l’Irak, la Syrie ou encore le Sénégal ont été directement affectés.