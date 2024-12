Cloudflare publie les principales tendances Internet de l’année 2024

décembre 2024 par Cloudflare

Cloudflare, Inc. publie son cinquième bilan annuel (Year in Review), qui présente les tendances mondiales d’Internet 2024 en termes de sécurité et de statistiques, ainsi qu’une analyse approfondie des services Internet les plus populaires.

Le trafic mondial a bondi de 17% par rapport à 2023 et près de 6,5% du trafic est considéré comme potentiellement malveillant ;

Service Internet : Google occupe la première place pour la troisième année consécutive, devant Facebook, Apple et TikTok. WhatsApp fait son entrée dans le top 10.

Service d’IA générative : OpenAI conserve la première place et on note l’arrivée de Codeium, Claude et CoPilot respectivement en 3e, 5e et 7e position

Les secteurs des jeux vidéos et des jeux de hasard sont devenus les principales cibles des acteurs malveillants, loin devant la finance qui était le plus touché en 2023.

Enfin, plus de la moitié des pannes d’Internet mondiales sont dues à des coupures d’initiatives gouvernementales. Le Mozambique, l’Irak, la Syrie ou encore le Sénégal ont été directement affectés.

Internet constitue la pierre angulaire des connexions au niveau mondial, en assurant l’accès aux informations et aux services essentiels qui sous-tendent notre vie quotidienne. Cette dépendance au réseau Internet a fait de ce dernier l’ossature de la société moderne, qu’il s’agisse d’aider les secours à sauver des vies, de permettre aux citoyens d’entrer en contact avec les élus et de s’inscrire sur les listes électorales ou de soutenir des économies numériques internationales. Le bilan de l’année 2024 proposé par Cloudflare souligne de quelle manière le trafic mondial a bondi (jusqu’à 17 % de plus par rapport à l’année précédente) dans un contexte qui voit de plus en plus d’utilisateurs et d’appareils se connecter à Internet. Ces chiffres se transforment dès lors en nouvelles tendances illustrant la dépendance du monde envers ces fonctionnalités.

« Nous nous reposons presque constamment sur Internet, pourtant de nombreux utilisateurs ne voient encore le réseau que comme une simple succession de pages web. Or, le réseau Internet est partout : profondément tissé au sein de pratiquement toutes nos activités, comme notre mode de connexion et d’interaction avec les réseaux sociaux, la manière dont nous utilisons nos réfrigérateurs et nos aspirateurs intelligents, mais aussi la façon dont nous nous déplaçons à l’aide d’applications de covoiturage, dont nous entrons en contact avec notre banque et bien d’autres aspects de notre vie quotidienne. Toutes ces interactions, qui se déroulent en coulisses et que nous tenons bien souvent pour acquises, sont connectées à Internet d’une manière ou d’une autre, et un énorme pourcentage de ce trafic circule à travers le réseau Cloudflare, à chaque seconde de la journée. Le réseau Cloudflare, l’un des plus vastes du monde, dispose d’un point de vue complet et inégalé sur l’activité des utilisateurs, ainsi que sur les aspects généraux des connexions à Internet (comme la qualité et la connectivité). »

Matthew Prince,

Cofondateur et CEO de Cloudflare

Avec son bilan annuel, Cloudflare souhaite partager des statistiques essentielles sur la transformation du paysage d’Internet afin d’apporter sa contribution aux efforts visant à faire de l’univers en ligne un espace plus informé, plus résilient et plus sécurisé. Vous trouverez ci-dessous une liste des points les plus saillants de l’année 2024 :

● Service Internet le plus populaire : Google occupe la première place pour la troisième année consécutive, suivi par Facebook (n° 2), Apple (n° 3) et TikTok (n° 4), soit un quarté inchangé depuis 2023. WhatsApp, en revanche, entre pour la première fois dans le top 10 des services les plus populaires à travers le monde.

● Service d’IA générative le plus populaire : Codeium, Claude et CoPilot sont de nouveau-venus dans le top 10 des services d’IA générative les plus en vogue (respectivement en 3e, 5e et 7e position), tandis qu’OpenAI conserve la première place pour la deuxième année consécutive.

● Service de jeu le plus populaire : les consommateurs de jeux vidéo ont propulsé Steam dans le top 5 des services les plus populaires pour la première fois, tandis que Minecraft a fait son entrée dans le top 10 cette année. Roblox conserve toutefois sa position de leader pour la quatrième année consécutive.

● Secteur le plus visé : le secteur des jeux vidéo/jeux de hasard est devenu la cible principale des acteurs malveillants à l’échelle mondiale, en dépassant le secteur de la finance, qui était le plus touché par les attaques en 2023. Fait remarquable, les menaces ont connu une forte croissance dans les semaines précédant le Super Bowl aux États-Unis.

● Pannes d’Internet observées : plus de la moitié des pannes d’Internet à travers le monde résultaient de coupures d’initiative gouvernementale, bien souvent en réponse à des manifestations ou des troubles civils, voire pour prévenir la tricherie lors des examens. Divers pays, dont le Mozambique, l’Irak, la Syrie, le Bangladesh, le Sénégal, le Pakistan et bien d’autres s’en sont trouvés directement affectés.

● Trafic malveillant : le réseau Internet devient un espace de plus en plus dangereux, avec près de 6,5 % du trafic mondial considéré comme potentiellement malveillant et atténué en conséquence (une légère augmentation depuis 2023).

● Bots IA les plus agressifs : les bots et les robots d’indexation soutenus par IA ont fait les gros titres pour leur capacité à consommer le contenu avec un appétit vorace. Toutefois, si Bytespider (ByteDance) et ClaudeBot (Anthropic) se sont révélés les plus actifs, les deux bots ont vu leur trafic général décliner progressivement au cours de l’année.

« Le service Cloudflare Radar a été lancé en 2020, lorsque nous avons constaté les effets spectaculaires de la pandémie sur la manière dont nous interagissions avec Internet et l’importance liée au fait de permettre à ces statistiques d’être accessibles à tous. Notre bilan annuel fait partie des engagements pris par Radar envers la démocratisation des données de Cloudflare. Il propose une vue sur les schémas et les tendances du trafic Internet, que chacun peut explorer à sa convenance. »

David Belson,

Head of Data Insight chez Cloudflare

Ces données sont issues de Cloudflare Radar, un outil gratuit permettant à chacun de constater les tendances mondiales et de consulter des statistiques sur l’utilisation d’Internet dans son ensemble. Le service Radar est soutenu par des données provenant du réseau mondial de Cloudflare (l’un des plus vastes du monde, avec plus de 330 villes couvertes dans plus de 120 pays), ainsi que des données agrégées et anonymisées issues du résolveur DNS public 1.1.1.1, une solution Cloudflare largement utilisée comme moyen rapide et privé de naviguer sur Internet.