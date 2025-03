Cloudflare présente Cloudflare for AI

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Cloudflare, Inc. dévoile Cloudflare for AI, une suite d’outils conçue pour offrir une visibilité, une sécurité et un contrôle exhaustifs des applications IA, du déploiement des modèles jusqu’à l’utilisation et aux mesures défensives contre les utilisations abusives. Les clients de Cloudflare pourront désormais se protéger contre les menaces les plus pressantes qui pèsent sur les modèles IA aujourd’hui, notamment l’utilisation à mauvais escient des outils par le personnel, les requêtes toxiques, les fuites d’informations d’identification personnelle (IPI) et d’autres vulnérabilités émergentes.

L’IA redéfinit rapidement les opérations des entreprises, incitant ces dernières à développer et intégrer avec diligence de nouveaux modèles dans des domaines critiques affectant tous les aspects de leurs activités, de la tarification des produits au réapprovisionnement des rayons en magasin ou à l’analyse des données médicales, parmi bien d’autres usages. Parallèlement, les modèles IA sont devenus plus accessibles que jamais, et les entreprises de toute taille peuvent désormais tirer parti des technologies IA sans devoir réaliser des investissements colossaux. À mesure que l’expérimentation de l’IA se généralise, de nouveaux risques apparaissent : les cybercriminels ciblent les applications IA, tandis que les équipes de sécurité peinent à suivre le rythme rapide de l’innovation. Les entreprises qui ne sécurisent pas l’utilisation et le déploiement des modèles IA courent le risque de s’exposer elles-mêmes aux cybermenaces émergentes, susceptibles de compromettre leurs opérations fondamentales et les données de l’entreprise.

Avec Cloudflare for AI, les entreprises peuvent se protéger contre une multitude de menaces potentielles susceptibles d’être déployées à des fins malveillantes contre les modèles IA essentiels. Cloudflare peut aider ses clients à :

● Découvrir toutes les applications IA utilisées, autorisées ou non : les RSSI sont désormais responsables de la sécurisation de l’utilisation de l’IA sur l’ensemble du réseau de l’entreprise. Malheureusement, les équipes de sécurité ne disposent souvent d’aucune visibilité sur les domaines dans lesquels l’IA est utilisée. Avec Firewall for AI, Cloudflare peut désormais découvrir et identifier toutes les applications IA, automatiquement et avec facilité. Une fois les applications découvertes, les équipes de sécurité peuvent examiner et mettre en œuvre les dispositions nécessaires afin d’en sécuriser l’utilisation.

● Surveiller et gérer la manière dont le personnel et les équipes utilisent l’IA : des informations sur les clients et de la tarification jusqu’à l’automatisation et aux ressources humaines, les modèles IA sont utilisés par de nombreuses équipes au sein des entreprises. Toutefois, lorsque des informations sensibles concernant un client ou une entreprise sont exposées, il devient impossible de reprendre le contrôle et de les sécuriser à nouveau efficacement. Une fois configuré, le service AI Gateway de Cloudflare offre une visibilité sur les applications IA d’une entreprise, vous permettant de collecter des informations sur les requêtes et les modèles d’utilisation.

● Empêcher le personnel et les utilisateurs de divulguer ou transmettre des informations sensibles : l’adoption généralisée de l’IA signifie que le personnel utilise ces outils pour améliorer sa productivité et son efficacité dans le cadre de ses tâches quotidiennes. Même si cela semble inoffensif, le fait de coller des informations confidentielles de l’entreprise (par exemple, des stratégies opérationnelles propriétaires, des informations concernant des clients ou des documents internes) dans un chatbot peut potentiellement entraîner des violations de données ou des répercussions juridiques. Les entreprises peuvent désormais utiliser la solution Firewall for AI de Cloudflare pour identifier les fuites de données sensibles, en générant des alertes et en bloquant potentiellement ces fuites avant qu’elles n’entraînent d’autres dégâts.

● Détecter la toxicité des requêtes, les sentiments et les sujets transmis par le personnel ou les utilisateurs : si des sujets ou des requêtes inappropriés sont transmis à un modèle IA, ce dernier est susceptible de générer des résultats erronés et trompeurs. La solution AI Gateway de Cloudflare s’intègre désormais avec Llama Guard, permettant aux administrateurs de définir des règles assurant le blocage des requêtes malveillantes, et ainsi, de préserver l’intégrité des modèles, conformément à l’utilisation prévue.

● Développer des applications IA puissantes et évolutives, sans sacrifier la sécurité : dans le panorama concurrentiel d’aujourd’hui, les entreprises doivent exécuter des modèles IA simples, abordables et sécurisés. Cloudflare Workers AI propose la plateforme la plus puissante du marché pour le développement et le déploiement d’applications IA, avec des GPU déployés dans plus de 190 villes à travers le monde. Cette présence permet aux entreprises de mettre en œuvre des solutions basées sur l’IA de manière efficace, à proximité des utilisateurs, où qu’ils se trouvent dans le monde, avec une sécurité intégrée.

● Accroître la résilience des applications IA : les applications IA conçues par un fournisseur ou développées en interne sont toujours plus fréquemment la cible d’attaques et d’utilisations abusives perpétrées par des robots d’indexation automatisés et des utilisateurs malveillants. Les fonctionnalités d’amélioration de la sécurité et des performances des applications de Cloudflare empêchent les accès indésirables et mettent fin aux attaques contre les applications IA essentielles des entreprises. Dans le même temps, Cloudflare assure le routage, l’équilibrage de charge et l’optimisation du trafic, afin d’améliorer la fiabilité.

Tous les produits inclus dans Cloudflare for AI sont désormais proposés en disponibilité générale.