Cloudflare partage son rapport sur les perturbations internet au troisième trimestre 2024

octobre 2024 par Cloudflare

Un troisième trimestre de l’année 2024 particulièrement actif avec de nombreuses perturbations internet telles que des coupures volontaires, des câbles endommagés, l’impact de la saison des ouragans et bien plus encore.

Des coupures volontaires toujours présentes

Au troisième trimestre 2023, Cloudflare observait d’ores et déjà des coupures volontaires de la part du gouvernement. En 2024, il s’agit toujours de pratiques courantes.

Cloudflare observe qu’au Bangladesh, dû à des manifestations d’étudiants, la connexion internet a été interrompue le 16 juillet et n’est revenu que le 28 juillet.

En Irak, le gouvernement a coupé internet lors d’examens et ce plusieurs fois par jours entre le 29 août et le 16 septembre, afin de lutter contre la triche.

La Mauritanie est elle aussi adepte des coupures internet. Lors des examens du baccalauréat le 12 août, le gouvernement a instauré de nombreuses interruptions du trafic, pour les mêmes raisons qu’en Irak.

La dégradation des câbles

Le 4 août, le Cameroun, a été victime d’une coupure de la fibre survenue lors de travaux d’assainissement et durant plus d’une demi-journée.

Les interruptions internet liées aux pannes de câbles sous-marins prennent plus de temps à résoudre en raison de la difficulté pour accéder à la partie endommagée. Le 14 septembre, Haïti a été victime d’une panne de câble sous-marin et cela a duré plus d’une semaine.

Les catastrophes naturelles : cause de coupures

La saison cyclonique de juillet à septembre a entrainé de nombreux dommages. C’est le cas pour exemple en Jamaïque, dont la coupure a duré près d’une semaine (du 1er juillet au 13 juillet).

Les Etats-Unis ont été fortement impacté et Cloudflare observe de nombreuses interruptions au Texas, en Géorgie ou encore en Caroline.

Le Népal fait également partie des pays touché avec des fortes pluies en septembre provoquant des inondations, ainsi que des glissements de terrain dans une grande partie du pays, ce qui a entraîné des coupures de courant et des perturbations Internet.