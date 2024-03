Cloudflare lance Magic Cloud Networking

mars 2024 par Marc Jacob

Cloudflare, Inc. annonce le lancement de la solution Magic Cloud Networking, un moyen évolutif pour les entreprises de connecter et de sécuriser leurs environnements cloud publics. Afin d’accélérer son entrée sur ce nouveau marché, Cloudflare a acquis la technologie de Nefeli Networks, une start-up de réseau multicloud (MultiCloud Networking, MCN), dont le cœur de métier consiste à réduire la complexité pour les équipes IT et DevOps en proposant une couche de gestion réseau unifiée pour les déploiements d’infrastructure cloud. En intégrant la technologie de Nefeli à sa connectivité cloud, Cloudflare allie désormais l’orchestration de réseau cloud à l’échelle d’un réseau mondial au sein d’une plateforme unifiée. Cloudflare se positionne ainsi de manière unique pour aider les entreprises à identifier, connecter et protéger n’importe quel environnement cloud public ou privé en toute fluidité, tout en les aidant à éviter le phénomène d’enfermement propriétaire lié aux clouds publics.

À l’heure actuelle, la majorité des entreprises font appel aux fournisseurs de cloud public d’une manière ou d’une autre. Or, ces dernières doivent configurer et gérer manuellement leurs plateformes de réseau cloud pour connecter chaque cloud privé virtuel (Virtual Private Cloud, VPC). La mise en réseau multicloud permet aux entreprises d’utiliser plusieurs environnements cloud, tout en déployant et en gérant facilement les politiques de connectivité et de sécurité entre ces environnements. La technologie de Nefeli automatise et simplifie ce processus en créant un panneau de contrôle unique permettant aux équipes de déployer et de gérer encore plus facilement les modifications apportées aux composants réseau.

Le partenariat entre Nefeli et Cloudflare a été conclu lors du programme Workers Launchpad, qui a permis à l’équipe Nefeli d’explorer divers moyens de faire évoluer les technologies afin de mieux servir les clients. Cloudflare a acquis l’équipe et la technologie de Nefeli afin d’accélérer le développement et le lancement de sa solution Magic Cloud Networking. Cloudflare intègre cette technologie à Cloudflare One, sa plateforme SASE complète, afin d’assurer à ses clients une expérience de gestion unifiée sur l’ensemble de leur réseau d’entreprise, y compris leurs déploiements cloud et sur site. En proposant le service Magic Cloud Networking dans le cadre d’une plateforme unifiée, en plus de fonctionnalités SASE (Secure Access Service Edge, services d’accès sécurisé en périphérie) et WAAP (Web Application and API Protection, protection des applications et des API web), Cloudflare devient le seul fournisseur actuel à disposer d’un catalogue de produits Zero Trust complet, d’une robuste connectivité réseau soutenue par notre présence mondiale et notre infrastructure, et de services parmi les meilleurs du secteur en matière de sécurité des réseaux et des applications. Nous pouvons ainsi connecter et protéger non seulement les systèmes internes et privés de nos clients, mais aussi leurs systèmes externes, en contact avec le public.

La solution Magic Cloud Networking permettra aux clients de tirer parti du réseau mondial de Cloudflare, le réseau le plus vaste et le plus interconnecté du marché du SASE, couvrant plus de 310 villes dans plus de 120 pays et interconnecté avec plus de 13 000 réseaux à travers le monde. Avec l’ajout de Magic Cloud Networking, Cloudflare permettra à ses clients d’identifier, de visualiser, de connecter et de sécuriser leur infrastructure réseau cloud en toute fluidité. Cloudflare bénéficiera ainsi d’une position unique en tant que guichet unique pour les clients cherchant à transformer leur architecture réseau.