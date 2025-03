Cloudflare lance Cloudforce One

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Cloudflare, Inc. lance Cloudforce One, la plateforme dédiée aux événements constituant une menace, afin de fournir des informations en temps réel sur les cyberattaques qui se déroulent sur l’ensemble d’Internet. Basée sur les données télémétriques issues de l’immense réseau mondial de Cloudflare, Cloudforce One, la plateforme dédiée aux événements constituant une menace, aide les équipes de sécurité à accomplir davantage avec les mêmes ressources, en détectant plus rapidement les problèmes, en réagissant avec diligence aux menaces et en gardant une longueur d’avance sur les modes opératoires des cybercriminels et les systèmes ciblés.

Chaque jour, les cybercriminels changent de tactique, trouvent de nouvelles vulnérabilités à exploiter et de nouveaux moyens de submerger leurs victimes. Par ailleurs, selon les estimations, les coûts liés à la cybercriminalité devraient atteindre 10 500 milliards de dollars en 2025. Pour ne pas se laisser distancer, les entreprises doivent comprendre le panorama des menaces auxquelles elles sont confrontées. Cependant, les flux traditionnels d’informations sur les menaces sont souvent dépourvus de contexte pertinent ou complet expliquant les raisons pour lesquelles un événement constituant une menace a été ajouté au flux, ce qui revient à recevoir un avertissement, toutefois sans explication ni approche permettant de le résoudre. Les flux d’informations sur les menaces optimaux doivent faire abstraction des considérations superflues et fournir des informations spécifiques et exploitables concernant les cybercriminels, les risques émergents et les indicateurs de compromission (IoC) affectant directement la stratégie de sécurité d’une organisation.

● Conçue avec Cloudflare Workers AI, la plateforme dédiée aux événements constituant une menace est conçue pour évoluer, sans compromettre sa résilience lors des pics de données reflétant la nature imprévisible des attaques sur Internet. Dès aujourd’hui, Cloudforce One, la plateforme dédiée aux événements constituant une menace, peut aider les entreprises à : Bénéficier d’une vue unique sur le flux d’attaques continu sur l’ensemble d’Internet : les entreprises auront désormais accès à une vue chronologique des agissements d’un acteur malveillant, reposant sur des informations sur les menaces dont personne d’autre ne dispose, permettant de répondre aux questions stratégiques et d’examiner les détails d’une attaque. Cette approche assure aux utilisateurs d’avoir instantanément et facilement accès aux informations les plus pertinentes.

● Prendre des dispositions pour lutter contre les techniques sophistiquées des acteurs malveillants actuels : les équipes responsables de la sécurité peuvent consulter des informations personnalisées pour un environnement, un secteur ou une région spécifique. Les événements constituant une menace fournissent aux utilisateurs des indicateurs de compromission et des récapitulatifs d’événements exploitables, notamment le groupe d’acteurs malveillants associé, avec des profils qui détaillent les méthodes et cartographient les tactiques.

● Améliorer l’efficacité et la rapidité de réaction des équipes responsables de la sécurité: : les événements constituant une menace fournissent un contexte précieux concernant les données collectées, permettant aux équipes responsables de la sécurité de prioriser l’activité et de consacrer leurs ressources limitées aux menaces les plus pressantes. Les entreprises peuvent améliorer considérablement leur écosystème d’informations sur les menaces et leur stratégie de sécurité globale en transférant les informations pertinentes sur les menaces vers les outils de cybersécurité, puis en les intégrant à ces derniers.