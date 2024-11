Cloudflare : L’élection USA vue du web

novembre 2024 par Cloudflare

– Du 31 octobre au 1er novembre, Cloudflare a atténué plus de 6 milliards de requêtes DDoS HTTP ciblant des sites web liés aux élections américaines, comme les sites dédiés aux élections locales et d’État. Les sites web ciblés n’ont pas subi de perturbations importantes au cours de cette période.

– Le jour précédant l’élection, le trafic DNS vers les sites web concernant Donald Trump ont connu un pic de trafic quotidien de 59% contre 4% pour ceux liés à Kamala Harris.

– Le jour du scrutin, ce sont les États du Midwest qui ont connu la plus forte hausse de trafic aux États-Unis, par rapport à la semaine précédente.

– Le trafic Internet des USA a augmenté de 15 % après la fermeture des premiers bureaux de vote, par rapport à la semaine précédente

– Le trafic DNS vers les sites de sondages a augmenté de 756 % juste avant la fermeture des bureaux de vote et le trafic vers les sites d’information avait progressé de 325 % en fin de soirée.