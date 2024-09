Cloudflare, Inc. annonce AI Audit

septembre 2024 par Marc Jacob

Cloudflare, Inc. annonce AI Audit, un nouvel ensemble d’outils conçu pour aider les sites web de toutes les tailles à analyser et contrôler la manière dont les modèles d’intelligence artificielle (IA) utilisent leur contenu. Pour la première fois, les créateurs de sites web et de contenu pourront rapidement et facilement comprendre comment les fournisseurs de modèles IA utilisent leur production, avant de reprendre le contrôle des autorisations d’accès au contenu et de la manière dont ces modèles peuvent y accéder. Cloudflare est en outre en train de développer une nouvelle fonctionnalité grâce à laquelle les créateurs de contenu pourront définir en toute fiabilité un juste prix pour leur contenu utilisé par les entreprises d’IA à des fins d’entraînement de leurs modèles et de génération augmentée par récupération (Retrieval Augmented Generation, RAG).

Qu’il s’agisse d’entreprises à but lucratif, de sites d’information ou de pages personnelles, les propriétaires de sites web peuvent être surpris d’apprendre que des bots IA de tous types analysent leur contenu des milliers de fois chaque jour, sans que le créateur de contenu le sache ou en soit compensé. Cette situation entraîne une destruction de valeur considérable pour toutes les entreprises, grandes et petites. Même lorsque les propriétaires de sites ont conscience de la manière dont les bots IA utilisent leur contenu, ils manquent d’un moyen sophistiqué de déterminer le contenu qu’ils sont disposés à voir analysé et d’un moyen simple de prendre des mesures. Pour que la société puisse continuer à bénéficier de la profondeur et de la diversité du contenu proposé sur Internet, les créateurs ont besoin d’outils pour reprendre le contrôle de leur production.

Avec AI Audit, Cloudflare cherche à fournir des informations aux créateurs de contenu et à leur permettre de reprendre le contrôle afin de mettre en place un échange transparent entre les sites web qui souhaitent exercer davantage de contrôle sur leur production et les fournisseurs de modèles IA, toujours à la recherche de sources de données fraîches. Chaque partie restera ainsi bénéficiaire. Avec cette annonce, Cloudflare se donne pour objectif d’aider tous les sites web à :

• Contrôler automatiquement les bots IA, gratuitement : l’IA est un univers en évolution rapide. Or, de nombreux propriétaires de sites web ont besoin de temps pour comprendre et analyser de quelle manière ces bots affectent leur trafic ou leur activité. De nombreux sites de petite taille ne disposent pas des compétences ou de la bande passante nécessaires pour bloquer manuellement les bots IA. La capacité de bloquer l’ensemble de ces derniers en un clic permettra aux créateurs de contenu de reprendre le contrôle.

• Tirez parti des analyses pour découvrir comment les bots IA accèdent au contenu des créateurs : chaque site utilisant Cloudflare a maintenant accès à des outils d’analyse permettant de comprendre pourquoi, quand et à quelle fréquence les modèles IA accèdent à leur contenu. Les propriétaires de sites peuvent désormais faire une distinction entre les bots (par exemple, entre les bots générateurs de texte qui créditent toujours la source des données qu’ils utilisent lorsqu’ils génèrent une réponse, par rapport aux bots qui extraient des données sans les attribuer ou les créditer à quiconque).

• Mieux protéger leurs droits lors de la négociation avec des fournisseurs de modèles : un nombre croissant de sites signent des accords directement avec les fournisseurs de contenu afin de concéder une licence à des fins d’entraînement et de récupération de contenu en échange d’un paiement. L’onglet AI Audit de Cloudflare proposera des outils d’analyse avancés pour comprendre les indicateurs couramment utilisés lors de ces négociations, comme le taux d’exploration (crawl rate) de certaines sections ou de la page entière. Cloudflare modélisera également des conditions d’utilisation que chaque créateur de contenu pourra ajouter à ses sites afin de protéger juridiquement ses droits.

• Définir un juste prix pour le droit d’analyser le contenu et de réaliser des transactions de manière transparente (en développement) : qu’il s’agisse de futures grandes entreprises à venir ou d’un blog individuel de qualité, de nombreux propriétaires de sites ne disposent pas des ressources, du contexte ou de l’expertise nécessaires pour négocier les accords ponctuels que les plus gros éditeurs signent avec les fournisseurs de modèles IA. De même, ces derniers ne disposent pas de la bande passante nécessaire pour conclure ce type d’accord avec tous les sites qui les contactent. À l’avenir, même les plus gros créateurs de contenu pourront bénéficier du processus d’établissement de prix et de transaction fluide proposé par Cloudflare. Ce dernier permettra ainsi aux fournisseurs de modèles de trouver plus facilement des données fraîches à analyser (qui auraient été autrement bloquées), tandis que les fournisseurs de contenu pourront reprendre le contrôle sur leur production et être payés pour la valeur qu’ils créent.