Cloudflare dévoile son panorama des attaques DDoS au troisième trimestre 2024

octobre 2024 par Cloudflare

En voici les principaux enseignements :

• Les attaques DDoS continuent d’augmenter : Depuis le début de l’année, nous avons atteint un total de 14,5 millions d’attaques DDoS, soit plus de 2 200 attaques DDoS par heure.

• Le nombre d’attaques DDoS a connu un pic au troisième trimestre 2024 : Cloudflare a atténué près de 6 millions d’attaques DDoS, ce qui représente une augmentation de 49 % par rapport au trimestre précédent et de 55 % par rapport à l’année précédente.

• Les attaques à grande échelle sont de plus en plus nombreuses : Cloudflare a atténué plus de 200 attaques DDoS hyper-volumétriques de la couche réseau qui ont dépassé 1 Tbps ou 1 Bpps, y compris une attaque record de 3,8 Tbps (battue le 21 octobre, avec 4,2 Tbps).

• Les attaques dépassent les frontières : Le pays le plus visé par les attaques DDoS est la Chine, suivie des Émirats arabes unis et de Hong Kong. Par ailleurs, l’Indonésie a été la plus grande source d’attaques DDoS.

• Les secteurs critiques affectant la vie quotidienne restent des cibles privilégiées : Le secteur des services bancaires et financiers est le plus attaqué, devant celui des technologies de l’information.