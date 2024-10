Cloudflare bloque une attaque DDoS massive

octobre 2024 par Cloudflare

Depuis le début du mois de septembre, les systèmes de protection DDoS de Cloudflare ont fait face à une campagne de plus d’une centaine d’attaques DDoS hyper-volumétriques (dont plusieurs dépassant 2 Bpps et 3 Tbps). L’une d’entre elle a même culminé à 3,8 térabits par seconde (Tbps) et a duré environ 65 secondes.