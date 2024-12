Cloudflare : A l’approche de Noël, les Français sont en quête de bonnes affaires !

décembre 2024 par Cloudflare

Les Français sont en quête de bonnes affaires à l’approche de Noël ! A l’occasion de la Cyber Week (du dernier vendredi du mois de novembre au premier lundi de décembre), Cloudflare, spécialiste de la sécurité, la fiabilité et la performance d’internet, a analysé les tendances internet qui en découle.

Si les quelques jours à Thanksgiving permettent aux Américains de profiter pleinement de cette période d’achat, d’autres tendances sont également observables en France.

Les Français sont au rendez-vous :

La Cyber Week est l’occasion idéale de faire des économies afin les fêtes de fin d’année. Si l’on observe une hausse significative du trafic internet en France lors du week-end qui suit le Black Friday, ainsi que lors du Cyber Monday , on constate également que les consommateurs français sont très organisés.

Ainsi, le mercredi 27 novembre, Cloudflare observe une forte hausse du trafic internet, supposant alors que les consommateurs se sont préparés et ont fait du repérage afin d’obtenir ce qu’ils souhaitent.

Une consommation plus réfléchie (ou presque) :

C’est une (bonne) surprise, aux Etats-Unis, les sites de seconde main gagnent du terrain, notamment deux semaines avant le Black Friday. Élément de comparaison des prix ou véritable prise de conscience, la question se pose.

A contrario et cette fois-ci sans grande surprise, toujours aux Etats-Unis, Cloudflare observe une augmentation flagrante des visites de sites dit « low-cost » tels que Temu et autres marques de « fast fashion ».

Attention aux malhonnêtes lors des emplettes :

Au même titre que la France était ciblée par des emails frauduleux lors des Jeux Olympiques, lors de cette période d’achat, c’est à l’échelle mondiale que les consommateurs se sont confrontés aux emails malveillants. Cloudflare observe 24 millions d’email frauduleux, comportant les mentions « Cyber Monday » (4,2 millions) et « Black Friday » (19,4 millions) dans l’objet.