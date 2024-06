Cloudera rachète la plateforme « Operational AI » de Verta

juin 2024 par Marc Jacob

Cloudera annonce le renforcement de son expertise IA grâce à l’acquisition de la plateforme Operational AI de Verta. L’équipe Verta rejoindra le département machine learning de Cloudera, sous la responsabilité de Dipto Chakravarty, Chief Product Officer Cloudera. Avec l’ajout de Verta, Cloudera renforce sa position dans un paysage fortement concurrentiel. La société acquiert en effet des talents et des technologies de premier ordre dans les domaines de l’IA et du machine Learning. L’équipe Verta s’appuiera sur son expertise collective pour contribuer à la feuille de route IA de Cloudera et lui permettre d’anticiper les besoins de sa base mondiale de clients.

L’expertise IA de Verta et sa plateforme d’IA intégrale, hybride et multi-cloud, viennent renforcer la capacité de Cloudera à répondre à la demande croissante d’IA de sa base d’utilisateurs. S’appuyant sur les recherches menées au MIT par Manasi Vartak, l’ancien P.-D.G. de Verta, puis développées avec Conrado Miranda, l’ancien directeur technique de Verta, l’équipe Verta fait figure de pionnière en matière de gestion, de service et de gouvernance des modèles pour l’IA prédictive et générative (GenAI). Sa solution s’attaque à l’un des principaux obstacles du déploiement de l’IA. Elle permet aux organisations de construire, rendre opérationnels, surveiller, sécuriser et faire évoluer leurs modèles de manière efficace, dans toute l’entreprise.

La technologie de Verta simplifie la transformation d’ensembles de données en applications RAG (Retrieval-Augmented Generation) personnalisées. Elle permet à tout développeur, quel que soit son niveau d’expertise en machine learning, de créer et d’optimiser des LLM (Large Language Models) opérationnels. Ces fonctionnalités, de même que le workbench genAI, le catalogue de modèles et les outils de gouvernance d’IA de Verta, vont renforcer les capacités de la plateforme Cloudera tandis que la société continue à tenir les promesses de l’IA d’entreprise pour sa base mondiale de clients.

Gérant 25 % des données mondiales, Cloudera est le seul véritable data lakehouse ouvert et hybride apportant l’analyse et l’IA aux données d’entreprise, sur site et dans de multiples clouds, tout en assurant une gouvernance et une sécurité unifiées. Ce data lakehouse ouvert sert de base à la construction et au déploiement d’applications d’IA (chatbots, synthèse de documents, génération de code, etc.). Cloudera permet à ses clients de gérer les données tout au long de leur cycle de vie. Ils peuvent utiliser plus facilement les LLM et peuvent ainsi réaliser des premières ou des performances exceptionnelles sur le marché.

Jefferies LLC est le conseiller financier exclusif de Cloudera dans le cadre de cette transaction.