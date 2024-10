Cloudera dévoile sa vision d’un véritable cloud hybride lors d’EVOLVE24 New York

octobre 2024 par Cloudera

Cloudera a dévoilé, lors d’EVOLVE24 New York, sa conférence annuelle sur les données et l’IA, sa vision et son approche en vue d’accélérer le parcours vers un véritable cloud hybride. Avec la première et seule véritable plateforme hybride du marché pour les données, l’analyse et l’IA, Cloudera a réalisé des investissements et toute une série de percées technologiques permettant à toute entreprise d’optimiser sa compétitivité en exploitant l’analyse et l’IA.

Le cloud hybride joue un rôle vital dans l’exploitation de toutes les données d’une organisation. C’est ce qui explique la croissance des environnements hybrides au cours de ces dernières années. Dans un environnement hybride, une entreprise peut accroître sa productivité, prévoir les tendances et tirer parti d’opportunités clés. En revanche, des données cloisonnées ne permettent pas de créer, déplacer et adapter les charges de travail et les ressources dans toute l’organisation. Il en résulte un manque de souplesse face aux besoins métier et à l’exploitation de nouvelles ressources. Selon les données de Cloudera, 93 % des responsables de données reconnaissent « l’importance vitale des capacités multicloud/hybrides pour les données, l’analyse et l’adaptation au changement ».

Cloudera est la seule plateforme pour les données, l’analyse et l’IA permettant le mouvement transparent des données et des charges de travail dans tous les environnements. Les plus grandes marques du monde l’exploitent pour transformer les données de tous types en informations fiables. La plateforme Cloudera est en outre parfaitement adaptée à l’élimination des silos de données et à l’analyse du parc de données. Elle permet en outre d’exploiter des modèles GenAI, quel que soit l’endroit où résident les données. La conférence a donné un aperçu de la vision et des capacités clés de la prochaine version et des versions ultérieures, avec notamment :

● Une plateforme unifiée : Une base de code unique pour les infrastructures, éliminant les frontières entre environnements cloud et sur site. Les capacités, les charges de travail et la gouvernance sont harmonisées et peuvent être ajustées en fonction de l’évolution des besoins.

● Un plan de contrôle hybride : Une « vue panoramique » permet de gérer, contrôler et gouverner les déploiements dans toutes les infrastructures, quelles qu’elles soient. Les coûts, les performances ou tout autre besoin de l’organisation sont ainsi optimisés en permanence.

● Un data lakehouse ouvert sur une architecture hybride : Cette approche combine la flexibilité des lacs de données avec les performances des entrepôts de données dans des environnements hybrides et multicloud.

● Une sécurité et une gouvernance unifiées : La cohérence de la sécurité, de la gouvernance et du lignage sur l’ensemble des infrastructures hybrides permet de maintenir la conformité et la fiabilité lors du passage d’une infrastructure à l’autre.

● Un accès fédéré aux données : Cet accès aux données garantit une expérience hybride unifiée où utilisateurs, données et analyses passent de manière transparente d’une infrastructure à une autre afin de répondre aux besoins de l’entreprise.

● Support de Graviton (ARM) : Les clients peuvent déployer Cloudera sur des systèmes ARM (tels que la gamme AWS Graviton) et sur des environnements x86 traditionnels. Cette approche garantit la flexibilité et la portabilité des charges de travail dans les infrastructures cloud, hybrides et sur site.

« De plus en plus d’entreprises optent pour une approche hybride de la gestion des données, mais adopter une infrastructure cloud hybride ne suffit pas » souligne Andrew Brust, Industry Analyst, Blue Badge Insights. « Obtenir des résultats significatifs exige une ’véritable’ approche hybride de la gestion des données. Les actifs de données et d’analyse présents sur site et dans de multiples clouds doivent être gérés ensemble et fédérés en un tout logique. Un véritable environnement hybride offre plus que le simple déploiement vers de nombreuses infrastructures isolées. Il permet le déplacement transparent des données, de l’analyse et de l’IA entre ces infrastructures. Il permet de gérer le changement et de fournir systématiquement des informations et de la valeur, de la manière la plus optimale. Pour y parvenir, les entreprises ont besoin d’une architecture de données évolutive et flexible, qui s’adapte à leur croissance. Cloudera est le seul fournisseur qui offre aux entreprises un environnement véritable hybride pour chaque étape de leur parcours de gestion et d’analyse des données. »

« Des entreprises toujours plus nombreuses se préparent à un monde de plus en plus hybride. Ces entreprises vont avoir besoin d’un cadre d’analyse de données et d’IA flexible et évolutif », précise Dipto Chakravarty, Chief Product Officer de Cloudera. « C’est un moment charnière pour Cloudera qui continue à investir massivement pour accompagner les entreprises dans leur parcours hybride. Le monde hybride est déjà là. Et nous sommes impatients de continuer à bâtir sur les fondations qui permettent aux entreprises de prospérer à chaque étape de leur évolution. »