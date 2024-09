Cloudera dévoile Private Link Network

septembre 2024 par Marc Jacob

Cloudera lance Cloudera Private Link Network. Cette nouvelle solution répond aux préoccupations critiques des organisations réglementées, soumises à des politiques internes strictes en matière de sécurité et de confidentialité des données. Cloudera Private Link Network garantit une connectivité sécurisée et privée entre les workloads des clients et Cloudera Control Plane, sans que les données ne transitent par l’Internet public.