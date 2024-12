Cloudera annonce le lancement de RAG Studio

décembre 2024 par Marc Jacob

Cloudera annonce le lancement de RAG Studio (Retrieval-Augmented Generation). Cette solution permet, en quelques minutes, de déployer des chatbots RAG utilisant les données de l’entreprise en temps réel. Application no-code, RAG Studio rend les applications d’IA plus accessibles aux utilisateurs non techniques et favorise la collaboration entre équipes IT et commerciales pour le développement de l’IA. Elle démocratise en outre les outils d’IA pour une plus large adoption par les utilisateurs. En exploitant en temps réel des données fiables et sécurisées, sur site ou dans le cloud, RAG Studio permet, grâce à une technologie de pointe, de libérer toute la valeur de l’IA.

Cas d’usage de plus en plus répandu de l’IA, les chatbots posent cependant problème du fait du risque permanent de réponses inexactes. Une étude a montré que, selon la tâche, le taux de succès de ChatGPT est de 89 %. RAG s’appuie sur un puissant concept d’IA qui combine les atouts de l’IA générative à ceux des systèmes d’IA basés sur l’extraction d’informations. RAG Studio accroît la précision et la pertinence contextuelle, tout en améliorant « l’explicabilité » et la fiabilité. Les chatbots RAG réduisent considérablement les « hallucinations » de l’IA en répondant en temps réel aux questions à partir de données spécifiques à l’entreprise, et non sur la base d’informations générales. Le taux de succès peut être amélioré en fournissant aux LLM déjà formés un contexte basé sur des données d’entreprise fiables.

Les avantages de RAG Studio pour les clients de Cloudera :

● Optimiser la valeur des données d’entreprise : Les clients de Cloudera opèrent dans des environnements complexes, riches en données, les données structurées et non structurées étant réparties dans des écosystèmes hybrides et multi-cloud. RAG Studio leur permet d’exploiter efficacement toutes ces données en les intégrant aux workflows de l’IA, d’où une extraction dynamique des données et des réponses contextuelles.

● Des solutions d’IA évolutives et rentables : Faire évoluer les solutions d’IA d’entreprise implique souvent des coûts de traitement élevés, des complexités pour le réentraînement des modèles et une robuste gouvernance des données. RAG relève tous ces défis en réduisant la dépendance à l’égard des modèles génératifs à forte intensité de calcul. La solution s’intègre à la plateforme Cloudera pour fournir des workflows d’IA rentables et sécurisés et évite l’ajustement constant des modèles.

● Une IA explicable et fiable pour les cas d’usage d’entreprise : Les entreprises, en particulier dans les secteurs très réglementés tels que la santé, la finance et l’administration, ont besoin de solutions d’IA fiables. RAG ajoute à la pile IA de Cloudera des fonctions d’explicabilité et de traçabilité intégrées, reliant directement les résultats générés aux sources de données approuvées par l’entreprise. Cette approche garantit des décisions d’IA basées sur des données vérifiables et auditables. De plus, le raisonnement utilisé par l’IA pour ses recommandations est totalement transparent.

Dans le cadre de ce lancement, Cloudera invite les partenaires-concepteurs (design partners) à participer à des démonstrations et à faire part de leurs commentaires sur le développement de la solution. La participation à RAG Studio donne aux clients l’opportunité de travailler directement avec Cloudera. Ils peuvent participer au développement de solutions RAG en vue d’identifier les capacités apportant la plus grande valeur commerciale et technique.