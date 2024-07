Cloudera annonce deux nouvelles offres pour Cloudera Observability Premium

juillet 2024 par Marc Jacob

Cloudera annonce deux nouvelles offres pour Cloudera Observability Premium conçues pour simplifier et automatiser l’administration de la plateforme. Ces nouvelles fonctionnalités offrent une source unique d’observabilité pour tous les data centers, sur site ou dans le cloud, même pour les entreprises les plus sécurisées.

La demande d’informations stratégiques provenant de technologies telles que la GenAI augmente sans cesse. Parallèlement, de nouvelles réglementations sur la confidentialité et la sécurité des données ne cessent d’apparaître. Une visibilité totale sur les sources de données et les workflows de l’entreprise s’avère donc incontournable. Avec la suite élargie de Cloudera Observability, les entreprises disposant de réseaux fortement sécurisés peuvent exploiter l’observabilité pour tous leurs data centers, sur site ou sur des clouds publics.

Les deux nouvelles solutions de la suite Cloudera Observability :

● Cloudera Observability Premium On-Premises permet aux entreprises disposant de réseaux fortement sécurisés d’exploiter l’observabilité sur tous leurs data centers. Cette solution garantit une surveillance optimale, le dépannage, la gouvernance financière, l’observabilité des données et des actions automatisées, même dans les configurations isolées (air-gapped).

● Cloudera Observability Premium for Public Cloud Data Hub apporte toutes les fonctionnalités avancées aux utilisateurs de clouds publics : surveillance en temps réel, gouvernance financière avancée, actions automatisées et observabilité des données.

Avec ces nouvelles offres, les entreprises peuvent désormais tirer parti de fonctionnalités à forte valeur ajoutée : surveillance en temps réel des clusters, tâches et requêtes Data Hub, gouvernance financière avec nouveaux facteurs de coût et prévisions de capacité. Les entreprises disposent en outre de vues sur les charges de travail, d’alertes, d’actions automatisées, et de l’observabilité des données avec analyse des tables fréquemment ou rarement utilisées (hot and cold tables). Ces fonctionnalités optimisent les investissements, rationalisent le dépannage en libre-service et améliorent la visibilité sur les coûts et l’utilisation des ressources.

Extension clé de Cloudera Observability, cette nouvelle version est conçue pour découvrir et collecter en continu des données télémétriques sur les performances des applications, des services et des composants d’infrastructure opérant dans les environnements Cloudera d’une entreprise.