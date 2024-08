Cloudera annonce deux améliorations clés à ses solutions de gestion des métadonnées

août 2024 par Marc Jacob

Cloudera annonce deux améliorations clés à ses solutions de gestion des métadonnées. Ces mises à jour renforcent l’interopérabilité ouverte au sein des data lakehouse basés sur des standards ouverts et répondent aux attentes croissantes de sécurité et de gouvernance tout au long du cycle de vie des données.

Les entreprises investissent de plus en plus dans des applications d’IA générative. Dans ce contexte, une gestion robuste et adaptable des métadonnées s’avère essentielle afin de garantir la qualité et la conformité des données. Seule une plateforme unifiée et sécurisée permet d’y parvenir et d’obtenir des résultats précis et évolutifs. Une telle plateforme doit être capable d’exploiter toute la puissance de transformation associée à la gestion des métadonnées.

Cloudera propose un data lakehouse intégral, reposant sur des normes ouvertes et capable de s’intégrer et d’interopérer avec tous les types d’écosystèmes. Les dernières mises à jour de Cloudera soutiennent son engagement en faveur des nouvelles architectures de données :

● La nouvelle intégration du catalogue Iceberg REST assure un accès transparent aux tables Iceberg d’Apache à l’aide de moteurs tiers. Les utilisateurs peuvent exploiter différents outils tout en bénéficiant d’une sécurité et d’une gouvernance unifiées. Cette intégration simplifie l’accès aux données et préserve les permissions et le lignage des données entre les plateformes. Elle réduit le coût et le risque de violation des données en diminuant le nombre de couches de sécurité séparées.

● SDX, l’expérience de données partagées (Shared Data eXperience) de Cloudera en est maintenant au stade de la revue technique préalable en tant qu’expérience conteneurisée cloud-native. SDX améliore de bout en bout la sécurité et la gouvernance unifiées des données, mais aussi la gestion des métadonnées, avec maintenant davantage d’élasticité, d’évolutivité et de performances. L’accès en libre-service aux données, avec tous les outils, réduit les risques de violation en renforçant les fonctions de sécurité. SDX autorise une gestion panoramique des données où qu’elles soient, dans le cloud ou sur site.

En optimisant la gestion des métadonnées, les dernières mises à jour de Cloudera améliorent les performances, l’évolutivité et la résilience tout en réduisant le coût total de possession (TCO). Elles protègent en outre les données tout au long de leur cycle de vie, grâce aux fonctions de sécurité et de lignage. L’extension facilite également le partage des métadonnées sans créer de copies, ce qui permet d’innover en utilisant des outils tiers et en évitant tout enfermement propriétaire.