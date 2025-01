Cloud Temple, Zoréole et Eaton, s’associent pour répondre à l’évolution des infrastructures informatiques

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Eaton, spécialiste de la gestion énergétique intelligente, revient sur sa collaboration avec Zoréole, intégrateur réseau et sécurité, et Cloud Temple, acteur de référence de la confiance numérique, permettant une distribution d’énergie hautement sécurisée et la continuité des activités des datacenters.

Pour répondre à l’évolution de leur infrastructure et rationaliser leurs déploiements à venir, Cloud Temple envisage de nouvelles solutions de PDU haute densité avec une capacité de connexions standard entre 36 et 42 prises. Cloud Temple recherche un produit catalogue, disponible sur stock avec des délais courts et disposant des nouvelles prises C39 offrant la flexibilité entre des prises C13 et C19 afin de réduire le nombre de références produits.

Fort de plusieurs réalisations fructueuses avec Eaton, Zoréole alors intégrateur pour Cloud Temple, consulte Eaton dans le cadre de ce projet. La nouvelle gamme de PDU G4, en préparation, répond justement aux besoins de Cloud Temple. Proposant jusqu’à 48 prises par PDU, dont des C39 combinant les caractéristiques des prises C13 et C19, cette gamme réduit à une référence en monophasé et une référence en triphasé, répond aux besoins d’industrialisation des infrastructures tout en offrant une flexibilité et une facilité d’utilisation sans précédent. Avec cette offre, Eaton peut ainsi adresser les besoins de Cloud Temple avec un unique produit.

Une mise en place des produits

Conforme au standard du marché en utilisant les protocoles de communication modernes, la gamme de PDU G4 permet un gain de temps considérable. Les produits sont intégrés dans le système de consommation électrique du parc multi-constructeurs de Cloud Temple et permettent un niveau de granularité fin, pour déterminer les équipements les plus énergivores. Faciles à mettre en place et parfaitement adaptés aux installations existantes, les solutions d’Eaton ont pu être déployées rapidement début 2024, dans les datacenters de Cloud Temple.

Outre la robustesse des solutions d’Eaton, la relation de confiance et la communication entre les trois entreprises ont permis la réalisation de ce projet. « Nous avons beaucoup apprécié la réactivité, la transparence et la compétence des équipes Eaton. Cette relation de confiance nous permet de réfléchir ensemble aux solutions les plus adéquates à proposer pour répondre aux besoins de nos clients. Je recommande Eaton si vous recherchez une solution de qualité, et que vous souhaitez être accompagné par des intervenants sérieux, experts et compétents. » explique Foucault de Bonneval, Network and Datacenter Team Leader chez Cloud Temple

Une nouvelle collaboration pour demain

Aujourd’hui, Zoréole, Cloud Temple et Eaton envisagent de consolider leur collaboration et réfléchissent aux futurs produits nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins en distribution d’énergie dans les datacenters de demain.

« Eaton a su nous accompagner dans le choix d’une solution qui répond aux besoins de Cloud Temple et simplifie leurs opérations. Le lancement du projet pendant la période de pénurie de composants était un défi, mais grâce à une bonne communication et au support de Eaton, nous avons pu mener à bien le projet de Cloud Temple » - Olivier Gastel, Ingénieur commercial chez Zoréole.