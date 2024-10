Cloud Temple annonce qu’IBM watsonx.ai est disponible sur son infrastructure

octobre 2024 par Marc Jacob

Cloud Temple annonce qu’IBM watsonx.ai est disponible sur l’infrastructure sécurisée de Cloud Temple. La solution permet aux entreprises de déployer des applications d’Intelligence Artificielle (IA) à l’échelle de l’entreprise, tout en offrant aux clients la sécurité et la souveraineté des données conformément aux standards français les plus élevés. Cette collaboration allie l’expertise d’IBM en IA à la robustesse du cloud de Cloud Temple, répondant ainsi aux exigences croissantes des entreprises en matière de transformation numérique.

watsonx.ai, qui fait partie de la plateforme d’IA et de données d’IBM, est conçue pour aider les entreprises à entraîner, valider, ajuster et déployer des modèles d’IA avec efficacité. En combinant les capacités d’IA générative alimentées par les modèles de fondation et le machine learning, IBM watsonx.ai offre aux organisations l’opportunité de libérer pleinement le potentiel de leurs données, leur permettant ainsi de travailler avec davantage d’agilité, d’efficacité et de confiance. Les clients peuvent ainsi créer des applications d’IA plus rapidement, en utilisant moins de données.

L’intégration de watsonx.ai sur le cloud souverain qualifié SecNumCloud de Cloud Temple représente une avancée majeure pour les entreprises cherchant à innover tout en maintenant un contrôle rigoureux sur la sécurité et la gouvernance de leurs données. Cette collaboration permet aux entreprises de bénéficier d’une infrastructure robuste, optimisée pour les applications d’IA, et capable de supporter des déploiements à grande échelle.

Les bénéfices pour les clients de Cloud Temple et d’IBM :

· Sécurité et conformité optimales : Les produits IaaS et PaaS de Cloud Temple, qualifiés SecNumCloud, offrent une protection rigoureuse des données et une conformité totale aux réglementations les plus strictes, répondant ainsi aux besoins des entreprises les plus exigeantes.

· Performance et flexibilité : L’infrastructure performante et flexible de Cloud Temple permet aux entreprises de tirer pleinement parti des capacités avancées d’IBM watsonx.ai, avec un accès à une vaste gamme de modèles d’IA open-source et commerciaux, ainsi qu’une haute disponibilité et des déploiements optimisés pour les projets d’IA les plus complexes.

· Efficacité et automatisation à grande échelle : En exploitant watsonx.ai sur le cloud de confiance de Cloud Temple, les entreprises peuvent automatiser des processus critiques à grande échelle, exploiter des modèles d’IA personnalisés pour aider à réduire leurs coûts opérationnels, et améliorer leur efficacité, le tout sans compromettre la sécurité de leurs données.

· Expériences client personnalisées et innovation rapide : La synergie entre IBM watsonx.ai et Cloud Temple permet de développer des applications d’IA sophistiquées qui offrent des expériences client hautement personnalisées. watsonx.ai aide à accélérer le développement et le déploiement de nouvelles solutions, soutenant ainsi l’innovation continue des entreprises.

· Gouvernance de l’IA : En complément de la souveraineté, Cloud Temple et IBM amènent des fonctionnalités de gouvernance, deux éléments fondateurs d’une IA performante. IBM watsonx.governance permet d’accélérer la responsabilité, la transparence et l’explicabilité des données et des processus d’IA, afin d’aider les organisations à se préparer et à adresser les règlementations européennes en matière d’IA, en particulier l’EU AI Act (règlement européen sur l’intelligence artificielle).