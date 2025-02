Cloud souverain : un marché en plein essor en Europe malgré des standards divergents

Broadcom Inc. dévoile une nouvelle étude réalisée par Johan David Michels de la Queen Mary University of London sur l’état du marché du cloud souverain en Europe. Intitulé « Sovereign Cloud for Europe », ce rapport, produit avec le soutien de Broadcom, met en lumière les opportunités croissantes pour les fournisseurs de services cloud européens.

Aujourd’hui, l’Union Européenne place le cloud souverain au cœur de sa stratégie pour stimuler l’innovation. Pour ce faire, elle mise sur les fournisseurs européens afin de développer l’économie et renforcer la compétitivité de l’Europe. Et dans la course technologique mondiale, la collaboration entre les différents acteurs du secteur n’a jamais été aussi cruciale.

Le rapport met en lumière les divergences persistantes quant à la définition de la notion cloud souverain et leur impact sur la diversité des offres du marché. Il analyse aussi comment les gouvernements peuvent encadrer ou limiter l’accès aux données des entreprises, ainsi que les situations où des tiers pourraient y accéder ou les partager sans le consentement des organisations.

Malgré l’absence de consensus sur sa définition, la demande en solutions de cloud souverain ne cesse de croître. Partout en Europe, les entreprises cherchent à mieux protéger leurs données contre l’ingérence de gouvernements étrangers, notamment dans les secteurs sensibles comme le renseignement d’État ou la défense.

Basé sur des recherches et des entretiens qualitatifs, le rapport souligne que les fournisseurs de cloud européens perçoivent désormais la souveraineté comme un levier de différenciation majeur pour leurs services et comme un atout stratégique. Ils appellent à plus de transparence sur la façon dont les données des entreprises sont stockées et accessibles.

Johan David Michels, Researcher, Cloud Legal Project, Queen Mary University of London, souligne l’urgence de clarifier la notion de souveraineté pour les organisations : "L’industrie du cloud fait face à un défi majeur : aussi bien les fournisseurs américains qu’européens revendiquent la souveraineté, mais l’incertitude juridique demeure, notamment dans les secteurs les plus réglementés. Pour avancer sereinement, les entreprises doivent avoir une vision claire de la protection et de l’accès à leurs données. Il est temps pour l’industrie et les régulateurs de fixer des normes précises, afin de garantir la souveraineté des données tout en favorisant l’innovation."

"L’essor du cloud souverain représente une opportunité majeure pour les fournisseurs de services cloud (CSP) en Europe", déclare Martin Hosken, Field CTO, Cloud Partners, Broadcom."Pour tirer parti de cette dynamique, ils doivent s’imposer comme des partenaires de confiance, accompagnant les organisations dans leur transition vers le cloud souverain et les défis qu’elle implique. Cela passe par une classification rigoureuse des données selon leur sensibilité et leurs obligations réglementaires, notamment en matière de RGPD. Les CSP ont aussi un rôle clé à jouer pour aider les entreprises à naviguer dans un écosystème cloud complexe, promouvoir un modèle opérationnel unifié et garantir l’interopérabilité entre fournisseurs, afin d’éviter les silos et les charges de travail fragmentées."

Méthodologie de l’étude : Broadcom a confié à Johan David Michels, de la Queen Mary University of London, la réalisation d’une série d’entretiens qualitatifs auprès de dix experts du cloud souverain, menés entre septembre et novembre 2024. Ces entretiens ont réuni des spécialistes indépendants ainsi que des représentants de fournisseurs européens et américains. Tous ont été informés des objectifs de l’étude et du soutien de l’industrie, et ont reçu en amont une liste des thématiques abordées.