Clever Cloud rejoint la fondation Eclipse

juillet 2024 par Marc Jacob

Clever Cloud est devenu membre contributeur de la fondation Eclipse, une organisation à but non lucratif incontournable dans le domaine de l’open source. Cette adhésion s’inscrit dans la lignée de l’engagement de Clever Cloud pour l’open source, afin de le promouvoir et de le protéger.

Cette adhésion à la fondation Eclipse correspond à la volonté de Clever Cloud de participer activement au renforcement de l’open source et notamment de bâtir un cloud européen stratégiquement autonome. Comme l’ont montré les récents développements sur le marché des logiciels de virtualisation propriétaires, il est impératif de disposer d’alternatives open source à ces derniers, dont la gouvernance est indiscutable et transparente. La fondation Eclipse est le partenaire idéal pour cela : association de droit belge, elle offre une gouvernance neutre et ouverte ; elle promeut et permet la mise en œuvre des meilleures pratiques en la matière pour les projets qu’elle soutient.

En participant à l’écosystème de la Fondation Eclipse, Clever Cloud vise à :

● Promouvoir l’open source en Europe et dans le monde : À travers des valeurs communes et un engagement auprès des entreprises et organisations, cette adhésion contribuera à une adoption plus large de l’open source en Europe et dans le monde. Cela soutient une économie numérique indépendante, favorisant l’innovation locale et réduisant la dépendance à des solutions propriétaires et l’enfermement technologique ;

● Promouvoir une gouvernance transparente : Alors que les projets open source sont aujourd’hui des composants essentiels de toute application, il s’agit de s’assurer qu’ils restent libres et ouverts. Une gouvernance claire, stable et immunisée aux dérives de privatisation est la garantie de leur développement, de l’investissement qu’ils recueillent, et de leur pérennité ;

● Continuer d’innover dans le développement de solutions ouvertes : Une croyance commune en l’open source, en l’impact du partage du savoir et en sa qualité intrinsèque d’innovation par le travail collaboratif. Motivé par la qualité du logiciel et sa maintenabilité, Clever Cloud est investi depuis longtemps dans le développement de solutions ouvertes comme Sōzu, Exherbo et Biscuit, etc.

Cette adhésion soutient l’engagement de Clever Cloud en faveur de l’autonomie stratégique des composants logiciels du cloud dont l’open source est une brique essentielle, pour le maintien de l’innovation robuste, ouverte et transparente. Ce soutien à l’innovation locale et au développement technologique donne l’opportunité aux entreprises européennes de collaborer et de développer des solutions adaptées aux besoins spécifiques de leurs marchés.

Clever Cloud apportera dans un futur proche un certain nombre de ses projets open source à la fondation, offrant ainsi l’opportunité de renforcer la disponibilité d’alternatives aux logiciels propriétaires et dont la gouvernance est indiscutable et transparente.