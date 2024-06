Clever Cloud annonce sa stratégie de développement à l’international et agrandit son Comité de Direction

juin 2024 par Marc Jacob

Clever Cloud annonce sa volonté de devenir une entreprise à multiples nationalités, avec un focus particulier sur les marchés d’Afrique et de l’Asie du sud. Ces pays souhaitent assurer une forte souveraineté des données dans le cadre de leur croissance numérique. Clever Cloud étant fortement engagé sur ce sujet, il nous a semblé intéressant et important de partager notre expérience avec eux. Dans le cadre de cette stratégie ambitieuse, l’entreprise a le plaisir d’accueillir Erwan Rougeux, qui rejoint l’équipe de direction en tant que Vice-Président Croissance Internationale.

Fort d’une expérience de dix ans à l’international en tant que Directeur des Systèmes d’Information, Erwan Rougeux apportera son expertise, ses connaissances en géopolitique et son réseau présent tout autour du globe pour guider Clever Cloud dans sa croissance sur de nouveaux territoires.

La stratégie de Clever Cloud passe par la création et l’animation de partenariats avec des acteurs locaux, ainsi que de faire appel aux talents locaux et de les acculturer à sa plateforme Cloud. Il est capital pour Clever Cloud de s’adapter aux cultures des pays hôtes et de donner les clés aux administrations et entreprises locales pour soutenir l‘autonomie stratégique de leurs données.

L’entreprise se fixe pour objectif l’ouverture d’une première zone internationale au cours du second semestre.