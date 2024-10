Classement 2024 McAfee des célébrités les plus exploitées par les hackers : Angèle au sommet de la liste

octobre 2024 par McAfee

McAfee vient de dévoiler la liste des célébrités dont les noms sont les plus utilisés par les arnaqueurs pour créer leurs logiciels malveillants et renvoyer vers des sites frauduleux. C’est Angèle, la chanteuse à succès qui a illuminé la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024, qui se hisse en première position. Pour réaliser ce classement, les chercheurs de McAfee Labs analysent le pourcentage de sites identifiés comme étant à risque lors d’une recherche sur le nom d’une célébrité. Les internautes se rendant sur ces sites sont alors susceptibles de télécharger des logiciels malveillants, de mettre en danger leurs données personnelles et compromettre leur identité. Cette 16e édition du classement s’inscrit dans l’effort continu de McAfee de proposer des solutions innovantes au grand public pour mieux protéger leurs données, leur vie privée et leur identité, et leur permettre de naviguer sur Internet en toute confiance.

Angèle est donc ainsi l’appât privilégié des arnaqueurs. Elle doit cette première place du classement grâce aux succès de ses albums et son apparition remarquée à la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024 qui a vu sa popularité exploser – tout comme les arnaques qui utilisent son nom, au-delà des fausses chansons générées par clonage à l’IA de sa voix.

Juste derrière Angèle dans la liste des célébrités aux noms les plus détournés, Timothée Chalamet. L’acteur primé a joué dans Dune, l’un des grands succès ciné de l’année, qui a multiplié sa popularité auprès des internautes et des cybercriminels avec pléthore de deepfakes le mettant en scène sur les réseaux sociaux. Pierre Niney arrive quant à lui en troisième position en raison du succès du film Le Comte de Monte-Cristo, suivi par la créatrice de contenu et star des réseaux sociaux, Léna Mahfouf, elle-même récemment victime de deepfakes pornographiques. Céline Dion, qui a ému des millions de téléspectateurs à l’ouverture des JO 2024, arrive en cinquième position et voit son nom détourné à des fins d’arnaques en ligne très régulièrement.

Top 10 McAfee des célébrités les plus exploitées par les hackers

Angèle, chanteuse acclamée par la critique qui a enflammé la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024

Timothée Chalamet, acteur franco-américain et star du blockbuster Dune

Pierre Niney, comédien et réalisateur et star du Comte de Monte-Cristo

Lena Mahfouf, influenceuse et vidéaste, star du Met Gala

Céline Dion, icône de la pop culture, chanteuse qui a embrasé la Tour Eiffel aux JO de Paris 2024

Aya Nakamura, star du hip-hop qui a fait sensation à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024

SCH, rappeur marseillais au style unique et juré de la télé-réalité Nouvelle Ecole

Squeezie, influenceur et steamer icône de la GenZ

Thomas Pesquet, astronaute qui a conquis les cœurs des Français et l’espace

Omar Sy, comédien, révelé dans Intouchables et star de Lupin

Deepfakes : le dernier outil favori des cybercriminels pour les arnaques aux célébrités

Le Classement 202 McAfee des célébrités les plus exploitées par les hackers renouvelle le traditionnel classement de McAfee lancé en 2008 présentant les célébrités dont le nom renvoie au plus grand nombre de malwares et de sites à risques. Ce nouveau classement met en lumière l’évolution du paysage de la cybersécurité, entraînée par la montée en puissance de l’intelligence artificielle, y compris la technologie deepfake basée sur l’IA. Alors que les cybercriminels exploitent désormais l’IA avancée pour créer un plus grand nombre d’escroqueries plus sophistiquées, les menaces en ligne sont devenues de plus en plus difficiles à détecter. Parmi celles-ci figurent les escroqueries qui exploitent les noms de célébrités à des fins malveillantes, avec des conséquences très néfastes : En 2023 selon la Banque de France, les arnaques ont coûté plus de 600 millions d’euros.

Parce que les fraudeurs sont opportunistes et comprennent le fort attrait du contenu lié aux célébrités, ils exploitent ainsi leurs noms pour tromper les internautes. De plus, avec l’évolution rapide et l’accessibilité des outils d’IA, les deepfakes de célébrités pourraient devenir encore plus courants, à des fins de propagation de fake news, de diffusion de logiciels malveillants, pour approuver des produits contrefaits et escroquer les gens pour leur soutirer de l’argent ou des informations personnelles.

« Bien que tous les contenus d’IA ne soient pas créés dans une intention malveillante, savoir faire la différence entre une fausse et une vraie vidéo est clé pour qu’un internaute prenne une décision éclairée. C’est essentiel non seulement pour réduire les risques financiers pour les consommateurs, mais également pour protéger l’intégrité des informations », commente Vonny Gamot, Head of EMEA de McAfee. « Le Classement annuel de McAfee des célébrités les plus exploitées vise à sensibiliser le grand public aux risques d’escroqueries en ligne, et d’autant plus dans un contexte où l’IA permet désormais aux cybercriminels de créer des arnaques très sophistiques en masse, d’autant plus convaincantes quand elles mettent en avant une célébrité. »

Les bonnes pratiques à adopter pour se protéger en ligne :

Attention où vous cliquez. Les utilisateurs qui cherchent à voir les films culte ou les dernières actualités de leurs célébrités préférées doivent faire attention et ne cliquer que sur les sources sûres et sécurisées. La meilleure chose à faire reste d’attendre les publications officielles et d’utiliser des plateformes de streaming légales plutôt que d’utiliser des sites tiers qui pourraient renvoyer vers des logiciels malveillants.

Evitez le streaming illégal et de télécharger des fichiers suspects. Que les consommateurs cherchent les derniers hits d’Angèle ou filent streamer le dernier Marvel, il est important de n’utiliser que des plateformes de streaming légales, même si elles sont plus couteuses. Beaucoup de téléchargements illégaux sont truffés de malwares ou d’adwares déguisés en fichiers légitimes.

Téléchargez uniquement des vidéos provenant de sites légitimes et connus. Ne jamais télécharger depuis un site douteux - surtout quand il s’agit de vidéo - même si cela ressemble à un message privé de Pierre Niney, il convient de prendre du recul et s’assurer qu’il s’agit d’un site de confiance.

Ne pas fournir d’informations ni se connecter aux sites tiers. En cas de réception d’un message, SMS ou mail ou bien d’une visite sur un site tiers demandant des informations personnelles (particulièrement des informations bancaires, un email, une adresse ou des identifiants de connexion aux réseaux sociaux) afin de pouvoir accéder à une actualité en exclusivité, il convient de ne surtout rien divulguer. Il s’agit de techniques d’hameçonnage classique qui pourraient permettre à des escrocs de voler l’identité de la personne.

Investissez dans un système de protection numérique complet. Utiliser des solutions comme McAfee+ qui fournissent la meilleure protection pour l’identité, la vie privée et des appareils. Ils permettent de protéger les personnes et leur famille sur Internet tout en détectant les liens et sites suspects (même ceux qui promettent les news les plus croustillantes sur les célébrités), afin de naviguer en ligne sans inquiétude.

Examinez les réseaux sociaux : les réseaux sociaux peuvent être un endroit amusant pour interagir avec le contenu partagé par ses amis, sa famille et ses abonnés – et c’est également un endroit facile pour être victime d’une arnaque. Alors que 79 % des utilisateurs de réseaux sociaux dans le monde déclarent qu’il est difficile de repérer les contenus générés par l’IA, tels que les fake news et les escroqueries, il est essentiel de valider les affirmations choquantes ou douteuses et d’éviter de partager ou d’interagir avec des contenus sociaux qui n’ont pas été vérifiés. Même commenter une publication ou cliquer sur un lien vous rend plus vulnérable aux escroqueries et à la désinformation.

Soyez attentifs aux Deepfakes : l’IA a facilité la création de fausses vidéos ou images. Ces vidéos peuvent être utilisées à des fins malveillantes. Recherchez de petites incohérences dans le contenu. Y a-t-il des clignements anormaux, des mouvements oculaires étranges ou des mains ou des dents d’apparence inhabituelle ? Le son ne correspond-il pas tout à fait aux lèvres de l’orateur ou présente-t-il une qualité déformée ?

Méthodologie

L’étude a été menée par les chercheurs en cybermenaces de McAfee® afin de déterminer le nombre de sites à risque et la quantité de contenus frauduleux générés par la recherche d’un nom de célébrité avec des termes couramment utilisés. Un score de risque a été calculé pour chaque célébrité. L’extension de navigateur WebAdvisor de McAfee exploite la technologie de McAfee pour protéger les utilisateurs contre les sites Web malveillants et, lorsqu’elle est activée, évalue presque tous les sites Web Internet qu’elle trouve, en utilisant des icônes rouges, jaunes et vertes pour indiquer le niveau de risque du site Web et en bloquant l’accès ou en avertissant un utilisateur s’il clique sur un lien URL malveillant ou risqué. Les évaluations sont créées à l’aide d’une technologie avancée brevetée pour effectuer des tests automatisés de sites Web et fonctionnent avec Chrome, Edge, Safari et Firefox.