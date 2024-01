Claranet présente AI Seeker

janvier 2024 par Marc Jacob

La recherche d’informations représente un défi majeur pour les entreprises et les employés devant jongler entre différents outils et canaux de communication tels que les mails, Slack, Teams, Confluence, Sharepoint. Engendrant une perte de temps et de productivité estimée à près d’une heure par jour et par employé. Claranet, expert de la transformation digitale dans les cloud, annonce le lancement de sa nouvelle offre d’Intelligence Artificielle (IA) générative, AI Seeker. Cette innovation permet aux employés de poser des questions et d’obtenir des réponses pertinentes quasi-immédiatement, facilitant ainsi la recherche d’informations au sein de l’entreprise.

AI Seeker vise à résoudre ce problème en utilisant les Large Language Models (LLM

couplé à une stratégie de "Retrieval Augmented Generation" (RAG) pour manipuler et comprendre le texte de manière optimale. Elle utilise des modèles intelligents pour comprendre et traiter les textes de manière efficace.

La solution organise et classe les documents de l’entreprise dans une base de données spécifique, permettant à l’intelligence artificielle de se concentrer sur le contenu pertinent pour l’entreprise. Grâce à une technologie de mise en relation, AI Seeker associe les questions des utilisateurs aux documents les plus pertinents, en analysant et en comprenant le sens des mots et des phrases. Enfin, la solution utilise les modèles intelligents pour créer et fournir des réponses claires et précises en se basant sur les documents les plus pertinents identifiés.

Après un premier POC en interne permettant d’éprouver et d’évaluer le gain de productivité sur de la recherche documentaire, Claranet accompagne ses clients sur de nouveaux usages, dans de nombreux domaines :

Assurance & mutuelles : assistant client pour obtenir des informations sur la couverture de son contrat d’assurance. Cela permet d’offrir l’autonomie à l’adhérent avoir des réponses personnalisées sur la couverture d’assurance ou leur contrat en se basant sur les documents de référence.

Activités notariales et juridiques : assister la recherche d’informations spécifiques à un dossier et contextualiser la réponse en synthétisant plusieurs pièces juridiques, administratives.

E-commerce : disposer d’une FAQ interactive à l’usage des clients et des employés. Les réponses seront contextualisées à l’utilisateur et s’ajustent dynamiquement à mesure que la documentation est complétée.

Ingénierie et conseil : capitaliser sur les réponses précédentes pour construire des réponses encore plus pertinentes.

Fonctionnalités clés de la solution :

Connectivité multi-source : la solution se connecte de manière transparente aux différentes sources et outils et assure une intégration fluide dans l’écosystème existant.

Compatibilité multilingue : la solution prend en charge les documents en plusieurs langues, permettant une recherche d’informations efficace pour les entreprises internationales. Les réponses peuvent également être adaptées à la langue locale de l’utilisateur.

Intégration avec divers outils internes : AI Seeker s’intègre avec des outils tels que Slack, Teams ou dispose de sa propre interface conversationnelle, offrant une recherche d’informations centralisée et simplifiée.

Apprentissage permanent : l’outil s’appuie sur le retour des utilisateurs pour améliorer la remontée d’information et la pertinence de ses réponses.

Claranet accompagne désormais ses clients au déploiement de cette solution dans leurs propres environnements. Ce cas d’usage est le point de départ à une adoption facilitée de l’IA dans un contexte personnalisé.