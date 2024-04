Claranet et Cloudera lancent une plateforme de gestion de données intégrée à un cloud souverain français sécurisé et conforme

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Claranet et Cloudera unissent leurs expertises pour lancer une plateforme de données managée et sécurisée innovante, pour répondre aux besoins du marché du public et des secteurs hautement réglementés. Dans un monde où la data est devenue le moteur de la transformation digitale et de l’innovation, il est essentiel de développer l’usage des données tout en en garantissant la conformité. Axée sur la sécurité, la confidentialité, et la souveraineté nationale des données, cette collaboration entre les deux experts des services cloud offre une réponse complète et intégrée aux défis du cloud souverain.

Cette collaboration entre Claranet, et Cloudera donne naissance à une solution complète et intégrée appelée "Cloudera en toute confiance". La plateforme s’appuie sur un cloud souverain sécurisée et en conformité avec les réglementations nationales. Cela permet de fournir des solutions évoluées autour de la data dans un environnement respectueux des exigences de souveraineté des données.

Cloudera apporte sa solution avancée en gestion, analyse, sécurité et gouvernance des données dans le cloud souverain.

Claranet, en qualité d’expert du cloud et de la solution Cloudera, accompagne les organisations à travers toutes les étapes de la définition de l’architecture à la gestion de la sécurité, et assure le déploiement des cas d’usage. L’entreprise garantit une solution 100% managée en France, avec l’hébergement des données dans des datacenters situés sur le sol français.

Une offre complète, certifiée et adaptée aux enjeux de protection des données

Cette initiative répond aux besoins des entreprises et des institutions en matière de gestion de données sensibles, de conformité réglementaire (nationales et européennes), de contrôle total de l’infrastructure client et de transparence pour gagner la confiance des citoyens.

Cette collaboration s’inscrit dans une démarche globale visant à encourager l’innovation, la modernisation des services publics, tout en fournissant des solutions évolutives, flexibles, et sécurisées. Cette initiative est particulièrement adaptée aux structures complexes, assurant un haut niveau de sécurité et de conformité ou désirant accélérer leurs cas d’usage en data & IA, tout en respectant les réglementations nationales (SecNumCloud, HDS, etc.).