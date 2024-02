Claranet accélère son offre pour les entrepôts de données de santé

février 2024 par Marc Jacob

Claranet présente sa nouvelle offre EDS (Entrepôt de Données de Santé) : une solution clé pour contribuer à la feuille de route du numérique en Santé et faciliter l’accès aux données de santé. Cette offre s’appuie sur des datacenters basés en France au travers de différentes solutions d’hébergement (Claranet Cloud, OVHCloud...), conformes à la certification HDS et au référentiel de la CNIL, et garantit la protection des données sensibles tout en renforçant la souveraineté numérique. La solution de Claranet propose des outils avancés de collecte, d’exploration et de visualisation des données sur mesure, un service managé conforme, pour contribuer à la recherche et à l’innovation en santé comme l’a déjà expérimenté l’Institut National du Cancer en partenariat avec OVHCloud.

Alors que Mon Espace Santé est de plus en plus utilisé, le carnet de santé numérique est appelé à devenir une pièce maîtresse du système de soin français. Avec pour horizon 2027, la Délégation ministérielle au numérique en santé (DNS) a porté une nouvelle feuille de route du numérique en santé ambitieuse.

Cette feuille de route inclut notamment un réseau d’entrepôts de données de santé, basés sur des sources de données pertinentes et des modèles économiques pérennes et le financement de 50 entrepôts de données hospitaliers avant 2027. Cette initiative, élaborée en concertation avec les professionnels de santé, organisations de soin, usagers, chercheurs, organismes nationaux de recherche, puissance publique, etc., vise à faciliter l’accès aux données de santé et à stimuler la recherche et l’innovation.

L’Entrepôt de Données de Santé élaboré par Claranet, permet aux utilisateurs de contribuer à la concrétisation de la feuille de route stratégique de la DREES en favorisant la recherche et l’innovation en santé, comme l’a déjà expérimenté l’Institut National du Cancer. L’offre de services EDS de Claranet, au-delà de simplifier la collecte de données, offre des outils avancés d’exploration d’analyse et de visualisation de la donnée en adéquation avec les besoins métiers sur différents socles d’hébergement conformes : elle permet le partage ciblé des résultats de recherche avec des partenaires publics et privés.

Claranet EDS : Cloud de confiance et souveraineté numérique

Claranet gère le cycle de vie de la donnée de manière complète, avec une collecte respectueuse des données personnelles de santé, un stockage sécurisé dans le cloud, une standardisation des données et une offre de service sur l’exploitation des données. Cette approche complète, depuis la collecte de la donnée jusqu’à la restitution et le partage de la data, confère à l’EDS une gestion optimale de bout en bout sur base des données de santé. Elle comprend également un accompagnement à la mise en conformité CNIL, à l’identification des sources et des données et à la production d’un système fils du SNDS (Système National des Données de Santé). La mise à disposition de ces données a pour objectif de favoriser les études, la recherche ou les évaluations présentant un caractère d’intérêt public.

Avec une expertise multicloud reconnue sur différentes plateformes, et une offre de service fonctionnelle autour de la donnée, Claranet propose une solution complète et conforme aux principes de souveraineté numérique pour répondre à tous les besoins des utilisateurs des EDS. Les certifications HDS, PIMS, et ISO 27K de Claranet garantissent la conformité aux normes les plus strictes en matière de protection des données de santé.

Claranet EDS s’appuie sur des datacenters localisés en France, répondant à la certification HDS et au référentiel EDS de la CNIL. La sécurité est renforcée grâce à des pratiques avancées, incluant le chiffrement des données, la traçabilité des accès et actions sur les données, un suivi de la conformité et de la sécurité, des règles d’authentification forte, une centralisation des logs, ainsi qu’un cloisonnement réseau, logique et cryptographique. Toutes les données à caractère personnel sont chiffrées par des clés différentes.