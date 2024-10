Cisco lance son nouveau programme Cisco 360 Partner

octobre 2024 par Marc Jacob

Cisco annonce une évolution majeure de son programme partenaire depuis près de trois décennies. Avec Cisco 360 Partner, Cisco entend accroître la valeur ajoutée apportée aux clients par ses partenaires. Ceux-ci pourront ainsi mieux répondre aux besoins complexes et en constante évolution de leurs clients à mesure qu’ils modernisent leur infrastructure, alimentent les charges de travail d’IA tout en maintenant la sécurité, la résilience et les performances de leurs organisations. Élaboré en collaboration avec les partenaires et les clients, Cisco guidera ces derniers tout au long d’une période de transition de 15 mois aboutissant au lancement du programme en février 2026.

Un changement stratégique pour un marché compétitif

Ce nouveau programme reflète un changement stratégique dans la manière dont Cisco et ses partenaires créent et apportent de la valeur à leurs clients sur un marché hautement compétitif et en constante évolution. Le programme permettra de redéfinir ce que signifie être un partenaire Cisco performant en appréciant davantage la valeur que les transactions. En effet, il s’agira désormais de savoir en quoi les partenaires répondent aux besoins et aux ambitions de leurs clients tout en exploitant la force collective de l’écosystème des partenaires de Cisco de manière à stimuler la croissance. Grâce à des processus simplifiés et à de nouvelles méthodes de planification et de suivi des performances, le programme renforcera la position des partenaires auprès des clients et améliorera leur expérience.

L’investissement de 80 millions de dollars dans le développement des compétences : une première étape dans la transformation de l’expérience des partenaires.

Cisco annonce la première de ses améliorations tangibles de l’expérience partenaires avec un investissement de 80 millions de dollars dans de nouvelles initiatives visant à renforcer les compétences et à fournir les outils nécessaires pour être compétitif sur le marché. Sur cet investissement, 60 millions de dollars serviront à soutenir les partenaires qualifiés en leur offrant des avantages tels que des abonnements à Cisco U pour le développement des compétences et la certification. Un montant supplémentaire de 20 millions de dollars financera des formations trimestrielles pour tous les partenaires, qui se concentreront sur l’intelligence artificielle, la sécurité et le réseau au moyen d’un apprentissage adapté au rythme de chacun, de travaux pratiques et de crédits de formation continue.

Le programme Cisco 360 Partner inclus :

• Redéfinir la valeur des relations avec les partenaires à l’aide d’un cadre simplifié qui reconnaît les diverses façons dont les partenaires apportent de la valeur aux clients. Cette approche mesurera la valeur que les partenaires apportent au sein de portefeuilles spécifiques ou de plusieurs portefeuilles, les récompensant en fonction de la manière dont leur modèle commercial prend en charge le cycle de vie et les services gérés, l’investissement dans les compétences, l’expansion de la base de clientèle et l’engagement dans le parcours client et l’écosystème des partenaires. Les partenaires qualifiés auront accès à un large éventail d’avantages tels que le Cisco Partner Incentive et d’autres avantages non financiers.

• Élever la position des partenaires : afin de simplifier et d’améliorer la proposition de valeur de nos partenaires et leur notoriété auprès des clients, Cisco adopte deux appellations : Cisco Partner et Cisco Preferred Partner. Les partenaires peuvent obtenir ces appellations pour chaque portefeuille, comme la sécurité ou le réseau, ce qui leur permet d’être reconnus et de se présenter comme un partenaire privilégié de Cisco en matière de sécurité ou un partenaire privilégié de Cisco en matière de réseau.

• L’avenir des spécialisations : Cisco continuera à aider les partenaires à se différencier sur le marché en développant une expertise approfondie dans des domaines spécifiques ou dans plusieurs portefeuilles. Le nouveau programme changera progressivement d’orientation en passant des spécialisations traditionnelles en architecture aux spécialisations basées sur les solutions, puis aux spécialisations de « prochaine génération » qui ne seront accessibles qu’aux partenaires privilégiés.

Cisco a également annoncé le lancement de Cisco AI-Ready Infrastructure Solution, sa toute première spécialisation dédiée à l’IA. Ainsi, les partenaires seront en mesure de se positionner en tant qu’experts capables de fournir des solutions et des services d’infrastructure, de sécurité et d’observabilité compatibles avec l’IA à leurs clients tout au long de leur parcours d’adoption de cette technologie.

Soutenir les partenaires dans la transition

Le programme de partenariat Cisco 360 sera pleinement mis en œuvre en février 2026. Il sera déployé progressivement, avec de nouveaux éléments introduits et expérimentés pour tenir les partenaires et les distributeurs informés et pour les soutenir tout au long du processus. Les niveaux actuels, les rôles et les investissements dans les pratiques du cycle de vie seront reconnus au moment de la mise en œuvre complète du programme, ce qui garantira la protection des investissements des partenaires.

En résumé :

• Le programme Cisco 360 Partner associe le succès des partenaires à leur capacité à répondre aux besoins et aux ambitions des clients à mesure qu’ils modernisent leur infrastructure, alimentent les charges de travail d’IA tout en maintenant la sécurité, la résilience et les performances de leurs organisations.

• Grâce à son approche simplifiée, enrichie et complète, ce nouveau programme facilite la collaboration à travers l’écosystème des partenaires et renforce la position de ces derniers auprès des clients grâce à une expérience partenaire simplifiée.

• Cisco annonce un nouvel investissement de 80 millions de dollars dans la formation afin de soutenir le développement des compétences et des outils à destination des partenaires.