Cisco finalise l’acquisition de Splunk

mars 2024 par Marc Jacob

Cisco a finalisé l’acquisition de Splunk, et marque ainsi une étape fondatrice permettant une visibilité et une compréhension inégalée de l’ensemble de l’empreinte numérique des organisations.

Pour continuer à évoluer au sein de cette nouvelle ère numérique, les organisations se doivent de connecter et protéger tout ce qu’elles font. Elles ont besoin de connecter les individus, les lieux, les applications, les données et tout type d’équipements indispensables à leur activité, tout en protégeant l’ensemble de leur empreinte numérique contre les cybermenaces, les interruptions système et autres risques critiques pesant sur l’entreprise.

Cisco apportera toute la puissance du réseau, complétée des solutions de sécurité et d’observabilité leaders sur le marché, pour offrir une vue intégrée en temps réel de l’ensemble du paysage numérique, afin de permettre aux équipes de défendre proactivement les infrastructures critiques, à prévenir les pannes et à affiner l’expérience réseau.

Cisco alimentera et protégera la révolution de l’IA

Le rythme de l’adoption de l’IA comme son impact surpassent les technologies qui l’ont précédées. L’utilisation efficace des bonnes données à grande échelle est essentielle pour tirer parti des avantages significatifs de l’IA et aider les organisations à obtenir des résultats jamais atteints auparavant. Pour vraiment bénéficier des avantages de l’IA, les entreprises ont besoin de l’infrastructure pour l’alimenter, de données pour la développer, d’une plateforme de sécurité pour la protéger et d’une plateforme d’observabilité pour la surveiller et la gérer en temps réel. Cisco est désormais en mesure de faire les quatre ensemble.

L’union fait la force : les avantages de Cisco et de Splunk pour les clients, les partenaires et les développeurs

La combinaison de Cisco et de Splunk permettra aux clients de bénéficier des avantages suivants :

• Une meilleure sécurité. Une solution de sécurité extrêmement complète pour la prévention des menaces, la détection, l’investigation et la réponse des organisations de toute taille, s’appuyant sur le cloud, le réseau, et les trafics des endpoints pour une visibilité inégalée.

• Une meilleure observabilité. Une solution extrêmement complète en matière de full-stack observability pour offrir des expériences numériques inégalées dans un environnement hybride multi-cloud.

– Un meilleur réseau. Une solution de mise en réseau sécurisée leader sur son marché qui s’appuie sur une infrastructure réseau intelligente, résiliente et optimisée en permanence.

– Une IA optimisée. Le portefeuille réseau de Cisco – associé à une sécurité renforcée, à la full-stack observability et à une plateforme de données complète - permettent aux clients d’exploiter en toute sécurité la puissance de l’IA dans l’ensemble de leurs organisations et de leurs applications.

– Une meilleure gestion des coûts. L’approche de Cisco et Splunk en matière de plateforme aidera nos clients à consolider de nombreux produits, ce qui leur permettra d’obtenir de meilleurs résultats commerciaux et de réduire leurs coûts.

Cisco et Splunk se rassemblent également autour d’une large communauté internationale de développeurs et de partenaires ayant une expérience reconnue dans le domaine de l’extension des capacités de sécurité, d’observabilité et de plateforme de données sur des applications et des solutions pré-packagées. Cet écosystème de partenaires offre de nouvelles sources de revenus grâce à des services à forte valeur ajoutée et au déploiement de nouvelles applications innovantes et de solutions basées sur l’IA.

Au cours des prochains mois, les clients peuvent s’attendre à un certain nombre de nouvelles innovations produits dans l’ensemble de leur portefeuille avec l’intégration de Splunk - pour plus de détails, veuillez consulter le blog de Cisco. De nombreuses innovations seront présentées au Cisco Live, du 2 au 4 juin 2024, et à .conf24, du 11 au 14 juin 2024.

Détails de la transaction

Selon les termes de l’accord, Cisco a acquis Splunk pour 157 dollars par action en numéraire, ce qui représente environ 28 milliards de dollars de valeur des capitaux propres. La transaction devrait être positive en termes de flux de trésorerie (à l’exclusion de certains éléments liés aux acquisitions et autres) et avoir un effet relutif sur la marge brute non conforme aux PCGR au cours de l’exercice 2025 de Cisco, et un effet relutif sur le BPA non conforme aux PCGR au cours de l’exercice 2026. En outre, cela accélèrera la croissance du chiffre d’affaires de Cisco et l’expansion de la marge brute non-GAAP.

Cisco et Splunk ont informé le NASDAQ de la finalisation de l’acquisition et ont demandé au NASDAQ de déposer une notification de radiation auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») au nom de Splunk. Les actions ordinaires de Splunk ont cessé d’être négociées sur le NASDAQ avant l’ouverture des marchés aujourd’hui.