Cisco dévoile la première de ses intégrations avec Splunk

juin 2024 par Marc Jacob

Cisco a dévoilé la première de ses intégrations avec Splunk, une nouvelle offre qui combine les technologies d’observabilité des deux sociétés afin d’accélérer le développement de l’observabilité full-stack à l’ensemble des entreprises pour délivrer aux utilisateurs des expériences numériques performantes et sécurisées. Grâce à l’observabilité full-stack, les entreprises peuvent bénéficier d’une visibilité unifiée quel que soit leur environnement (on-premises, hybride et multi-cloud) et quelle que soit leur stack technologique, tout en profitant de données en temps réel pour une détection, une analyse et une résolution des problèmes plus rapides et plus précises.

S’appuyant sur la récente acquisition, Cisco et Spunk ont présenté de nouvelles intégrations, notamment une expérience d’observabilité unifiée pour leurs clients communs, l’introduction de Splunk Log Observer Connect for Cisco AppDynamics et l’intégration de Cisco AppDynamics avec Splunk IT Service Intelligence (ITSI). Désormais, grâce à la visibilité inégalée de Cisco sur le réseau et n’importe quel environnement, associée aux capacités d’analyse de logs et d’observabilité cloud native de Splunk, les entreprises peuvent instrumenter l’ensemble de leur activité et réduire les angles morts, non couverts jusqu’à présent.

D’autres innovations en matière d’observabilité ont également été annoncées, notamment un nouvel assistant basé sur l’intelligence artificielle pour AppDynamics qui propose des conseils de remédiation et des informations utiles, et qui permet aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées plus rapidement et plus précisément que jamais, ainsi qu’un hébergement SaaS (Software-as-a-Service) étendu d’AppDynamics sur Microsoft Azure. En outre, la nouvelle solution Advanced AI pour Splunk IT Service Intelligence (ITSI) a été dévoilée, et s’appuie sur des capacités avancées d’intelligence artificielle et de machine learning pour fournir aux équipes informatiques des alertes plus précises et une vue plus exacte de la santé de l’informatique.

Grâce aux nouvelles intégrations et innovations de Cisco et Splunk, les entreprises bénéficient d’une visibilité unifiée sur l’ensemble de leur empreinte numérique, y compris sur les réseaux détenus en propre et non détenus. L’expérience d’observabilité répond aux besoins uniques des entreprises en matière d’environnement informatique, en fournissant un support pour les environnements on-premises, hybrides et multi-cloud.

Les principales annonces sont les suivantes :

Les fondations de la transition vers l’observabilité unifiée

Les nouvelles expériences unifiées entre les solutions d’observabilité de Cisco et de Splunk permettent d’améliorer l’efficacité et la précision dans le dépannage des environnements hybrides qui englobent les applications traditionnelles et modernes, ainsi que les réseaux appartenant ou non à l’entreprise. Les nouvelles informations d’identification uniques (SSO) aident à simplifier et à rationaliser les flux partagés entre Cisco AppDynamics et Splunk, donnant aux entreprises un meilleur accès aux bonnes données. L’introduction de liens contextuels profonds permet aux clients de Cisco AppDynamics d’accéder de manière transparente à des logs pertinents dans la plateforme Splunk lors de leur travail de dépannage, offrant ainsi une meilleure productivité et un temps moyen de résolution (MTTR) plus rapide à travers les solutions.

Un support pour tous les environnements

Cisco et Splunk proposent aux entreprises une approche standardisée qui aide à garantir la fiabilité de leur patrimoine numérique, qu’il s’agisse d’applications traditionnelles ou d’environnements cloud-native modernes. En combinant Cisco AppDynamics Application Performance Monitoring (APM) pour les applications trois-tierset hybrides avec Splunk Observability Cloud pour les environnements microservices, soutenu par Splunk Platform et les capacités de corrélation d’événements de Splunk ITSI, les entreprises auront la visibilité nécessaire dans n’importe quel environnement et pour n’importe quelle stack. Cette intégration comprend :

Splunk Log Observer Connect pour Cisco AppDynamics : combine la puissance de Splunk Platform avec Cisco AppDynamics Application Performance Monitoring (APM) pour accélérer le dépannage contextuel dans les environnements on-premises et hybrides. Cette intégration permet aux clients SaaS et on-premises d’analyser de manière transparente les logs pertinents lors du dépannage des problèmes de performance des applications, pour une précision et une efficacité accrues, et un meilleur MTTR.

Intégration de Cisco AppDynamics avec Splunk Enterprise / Splunk Cloud et Splunk IT Service Intelligence (ITSI) : permet de réduire le bruit des alertes, d’améliorer le dépannage et d’obtenir une visibilité de niveau top management grâce à l’intégration entre Cisco AppDynamics, Splunk Enterprise / Splunk Cloud et Splunk ITSI. Corréler les métriques et les événements d’applications issus d’AppDynamics avec d’autres données sur les systèmes et les services dans Splunk Enterprise et Splunk Cloud. Regrouper les alertes pour éliminer les “tempêtes d’alertes” et tirer parti de la surveillance des services business pour comprendre l’impact des problèmes informatiques sur les indicateurs clés de performance de l’entreprise. Grâce aux mises à jour du technical add-on (TA) et du content pack avec prise en charge d’AppDynamics, les clients de Splunk auront accès aux performances des applications, aux mesures et alertes des business transactions de Cisco AppDynamics afin de disposer d’alertes plus exploitables, d’un contexte applicatif supplémentaire, et d’une visibilité de bout en bout de l’état de santé de leur informatique.

Cisco AppDynamics sur Microsoft Azure : l’expansion des offres d’observabilité cloud permet désormais aux services APM de Cisco AppDynamics d’être hébergés en mode SaaS sur Microsoft Azure, favorisant la mise en action des stratégies multi-cloud dans de nouvelles régions. La nouvelle offre permet aux entreprises de rationaliser les flux de travail, de minimiser le niveau de dépendance aux fournisseurs cloud, et d’observer ce qui est le plus important - tout en maintenant la conformité avec les exigences réglementaires spécifiques.

Des informations basées sur l’IA pour une meilleure prise de décision

Cisco AI Assistant pour Cisco AppDynamics : intégré au AppDynamics Help Center, le nouvel assistant AI utilise une technologie d’IA sûre, responsable et générative qui adapte les réponses à divers niveaux de connaissance ou de compétences. Les utilisateurs bénéficient de conseils et d’informations utiles pour prendre de meilleures décisions plus rapidement et plus précisément que jamais.

IA avancée dans Splunk IT Service Intelligence (ITSI) : exploite des capacités avancées d’IA et de machine learning pour aider les équipes à configurer et à mettre en œuvre rapidement et facilement des seuils dynamiques et adaptatifs, à gérer et à optimiser les configurations, et à faire remonter de manière proactive des informations sur la santé des objets d’information ITSI, tels que les KPI, les services et les entités. L’assistant de configuration de Splunk ITSI fournit une console centralisée qui aide les administrateurs à maintenir des alertes précises en fournissant des informations sur les modèles de seuils obsolètes et en optimisant ces derniers à l’aide d’une remédiation guidée, ce qui contribue à réduire les alertes faussement positives.

Disponibilité :

• Single Sign-on et Log Observer Connect pour Cisco AppDynamics, part of the preview of the Unified Observability Experience : disponible au troisième trimestre 2024.

• Updated Splunk TA pour AppDynamics et Splunk ITSI App pour Content Packs (avec support pour Cisco AppDynamics) : disponible le 14 juin 2024.

• Cisco AI Assistant pour Cisco AppDynamics : disponible au troisième trimestre 2024.

• Cisco AppDynamics sera hébergé en mode SaaS sur Microsoft Azure au cours du troisième trimestre 2024.

• L’assistant de configuration, qui fait partie d’Advanced AI for Splunk ITSI, est d’ores et déjà disponible.