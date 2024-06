Cisco annonce de nouvelles innovations basées sur l’IA et lance un fonds d’investissement mondial dédié de 1 milliard de dollars

juin 2024 par Marc Jacob

Cisco a donné le coup d’envoi du Cisco Live Las Vegas avec l’annonce de nouvelles innovations et d’investissements en faveur du développement de l’IA. Ces nouvelles confirment l’importance de l’intelligence artificielle pour Cisco, pour qui cette technologie n’est plus seulement une nouvelle tendance, mais une véritable source de résilience numérique. Elle permet de connecter et de protéger les entreprises dans leur globalité, et favorise la croissance et l’inclusion.

Soutenir le développement de solutions d’IA sécurisées et fiables

Cisco Investments a annoncé la création d’un fonds d’investissement mondial d’un milliard de dollars afin d’étendre et développer des solutions sécurisées et fiables basées sur l’IA. Cisco réalise des investissements stratégiques auprès d’entreprises émergentes parmi lesquelles le français Mistral AI pour stimuler l’innovation et optimiser le niveau de préparation des clients, les infrastructures informatiques, les modèles de fondation, le développement de modèles et la formation.

« Depuis plus de 30 ans, Cisco Investments soutient des centaines d’entreprises pour stimuler l’innovation sur les marchés principaux de Cisco, mais aussi dans de nouveaux domaines émergents. Nos récents investissements dans des entreprises d’IA générative s’inscrivent parfaitement dans cette stratégie de long terme », déclare Mark Petterson, Chief Strategy Officer chez Cisco. « Nous pensons disposer des meilleures ressources pour être le meilleur partenaire stratégique pour nos clients cherchant à construire, sécuriser et alimenter l’intelligence artificielle. Au-delà de la construction de technologies essentielles pour connecter, sécuriser et faire progresser l’IA, Cisco s’engage à investir dans l’écosystème étendu de l’IA afin de répondre plus efficacement aux besoins de ses clients. »

Pour découvrir l’annonce dans son intégralité, rendez-vous sur la newsroom de Cisco : Cisco Launches $1B Global AI Investment Fund

Simplifier le développement de solutions d’IA générative

Nouvellement développés par Cisco et NVIDIA, les clusters Cisco Nexus HyperFabric AI sont une première dans l’industrie. Cette solution permet aux clients de déployer, de gérer et de surveiller facilement les modèles et les applications d’IA générative, sans avoir besoin de connaissances ou de compétences informatiques approfondies. Cisco Nexus HyperFabric AI offre de la visibilité ainsi que des analyses sur l’ensemble des couches IA et simplifie le déploiement et l’exploitation de l’infrastructure IA.

Pour découvrir l’annonce dans son intégralité, rendez-vous sur la newsroom de Cisco : Cisco Reveals Nexus HyperFabric AI Clusters, A New Simplified Data Center Infrastructure Solution with NVIDIA for Generative AI.

Rendre l’IA plus sûre

• Dans un monde hyper-distribué et de plus en plus complexe, Cisco annonce de nouvelles fonctionnalités à travers le Cisco Security Cloud. Les organisations peuvent désormais bénéficier d’une sécurité fortifiée grâce à l’IA, et faire ainsi basculer le rapport de force en faveur des cyber-défenseurs.

• Cisco Networking Cloud : Les nouvelles innovations AI-native Digital Experience Assurance de Cisco ThousandEyes permettent une assurance inter-domaine pour Cisco Networking Cloud et au-delà. Les clients sont désormais en mesure de voir et de gérer chaque entreprise, cloud, SaaS et réseau Internet pour offrir des expériences numériques exceptionnelles à chaque utilisateur, partout et à tout moment.