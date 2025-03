CIKISI et IXXO annoncent leur rapprochement

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Cikisi annonce son rapprochement avec IXXO afin de former ensemble le second leader européen du marché français de la veille stratégique.

Avec plus de 100 000 utilisateurs et une expertise reconnue dans l’intégration de l’intelligence artificielle au service de la veille, CIKISI franchit une étape décisive dans son développement en unissant ses forces à IXXO. Forte de ses 20 ans d’expérience, IXXO a su s’imposer comme un acteur incontournable de la veille et de l’analyse de l’information stratégique. Ce rapprochement permet la création d’une offre unique et complète qui associe le meilleur des deux solutions technologiques.

Des synergies technologiques et stratégiques

Cette fusion permettra d’offrir à nos clients :

Une plateforme enrichie et innovante : fusion des technologies des deux entreprises pour proposer une solution plus performante, intuitive et sécurisée.

Une couverture informationnelle élargie : mutualisation des bases de données et des sources d’analyse pour une veille plus exhaustive.

Une intelligence artificielle plus avancée : intégration du chatbot Mila et des algorithmes d’analyse sémantique de CIKISI avec les capacités de fouille web et de visualisation de données avancées d’IXXO.

Un accompagnement renforcé : maintien des équipes IXXO à Lyon et renforcement de la présence de CIKISI en France, avec 60 % de son chiffre d’affaires réalisé sur le marché français.