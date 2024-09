Christophe Gaultier, Opentext Cybersecurity : Focalisez-vous sur ce qui a le plus de valeur au sein de votre organisation : vos employés, vos données, vos applications, vos systèmes !

septembre 2024 par Marc Jacob

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises 2024 ?

Christophe Gaultier :Notre entité Cybersecurité aide les organisations à renforcer leur cyber résilience grâce à un portefeuille de solutions de sécurité globales plus intelligentes et plus simples visant à :

Protéger les données critiques de l’entreprise contre les pertes malveillantes ou accidentelles

Se prémunir de manière proactive contre les cybermenaces

Garantir la conformité, le respect de la vie privée et la confidentialité

Sécurisez vos communications et votre cloud

Nous couvrons 4 thématiques phares :

La Sécurité des applications, pour créer rapidement des logiciels sécurisés grâce à une plateforme holistique de sécurité des applications

La confidentialité et protection des données, pour découvrir, protéger et sécuriser les données sensibles et de grande valeur.

La Gestion des identités et le contrôle des accès, pour tous les utilisateurs, appareils, objets et services.

La Sécurité Opérationnelle, pour accélérer la détection et la réponse efficaces aux menaces connues et inconnues.

Ainsi nous proposons une gamme de sécurité complète, de la donnée au développement, et nous sommes capables d’accompagner chaque client pour répondre à ses enjeux métiers.

GS Mag : Quel va être le thème de votre conférence cette année ?

Christophe Gaultier :Nous animons un atelier sur le thème de la Sécurité des Applications ou DevSecOps. Au cours de cette session, un de nos clients viendra expliquer pourquoi et comment il utilise notre technologie pour bloquer les malwares en amont, avant qu’ils ne contaminent ses développements. On va plus loin que le « Shift Left » , on parle de « Start Left ».

GS Mag : Quel bilan faites-vous de l’impact cyber de la Coupe d’Europe de Football et les Jeux Olympiques et Paralympiques ? Ont-ils suscité un regain d’attaques ?

Christophe Gaultier :En amont des Jeux Olympiques, on pouvait s’attendre à une recrudescence d’attaques allant du phishing et des ransomwares à des activités sophistiquées soutenues par des États.

Les attaques par hameçonnage : Ils profitent de l’excitation et l’urgence qui entourent l’événement pour tromper les participants et les responsables et leur faire divulguer des informations sensibles. Les attaques par hameçonnage ne visent pas seulement les particuliers, mais aussi les organisations, ce qui peut entraîner des perturbations opérationnelles.

De même, les attaques par ransomware représentent un risque sérieux pour l’infrastructure qui soutient les Jeux olympiques, avec la possibilité de paralyser des services essentiels tels que la billetterie et la radiodiffusion.

Les cyberattaques parrainées par des États constituaient une autre préoccupation majeure. L’histoire a montré que les groupes parrainés par des États ciblent souvent des événements très médiatisés tels que les Jeux olympiques pour les compromettre et voler des données sensibles. L’intégration de dispositifs IoT dans l’infrastructure de l’événement introduit des vulnérabilités supplémentaires, car ces dispositifs peuvent être exploités pour obtenir un accès non autorisé ou être utilisés dans des attaques DDoS.

L’utilisation de l’IA pour générer de faux billets et des communications frauduleuses complique encore le paysage de la sécurité, soulignant la nécessité de mesures de cybersécurité robustes et multicouches

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont officiellement terminés. Selon les déclarations de l’ANSSI, les 141 incidents enregistrés n’ont pas eu d’impact sur le déroulement des épreuves des JO de Paris 2024.

Auparavant, Gabriel Attal avait déjà averti que 68 cyberattaques avaient été déjouées au 31 juillet. Cela a souligné avec intensité la véritable nature des menaces.

GS Mag : Comment allez-vous aider les entreprises à se mettre en conformité avec NIS2 ?

Christophe Gaultier :Nous proposons d’aider les entreprises à améliorer leur sécurité dans les 3 domaines clés : la sécurisation des données, des identités et des applications.

GS Mag : Comment va évoluer votre offre pour 2024/2025 ?

Christophe Gaultier :OpenText lance la dernière version Cloud Editions. Cette version s’appuie sur nos capacités intégrées en matière de cloud, d’IA et de cybersécurité, offrant une approche holistique et durable de la gestion de l’information. Par exemple, OpenText Fortify Aviator, une solution de sécurité de code alimentée par l’IA lancée en juillet 2024, permet aux développeurs de gagner un temps considérable en facilitant et en accélérant l’audit et la remédiation des vulnérabilités des tests statiques de sécurité des applications (SAST), le tout au sein d’une seule et même solution. Fortify Aviator permet aux équipes de publier des logiciels sécurisés plus rapidement et en toute confiance.

Fortify Aviator, transforme la façon dont les développeurs abordent la sécurité des applications. Au-delà de la simple identification des vulnérabilités, nous fournissons des suggestions de correction contextualisées. Le résultat ? Un champion personnel de la sécurité par l’IA à la disposition de chaque développeur.

GS Mag : Quelle sera votre stratégie globale pour 2024/2025 ?

Christophe Gaultier :Au niveau marketing, nous unifions et intégrons encore plus le portefeuille d’OpenText avec un rebranding de nos offres cybersecurité sous la marque OpenText

En termes produit, nous prévoyons le lancement de 45 nouvelles releases cette année

Au niveau recrutement, nous augmentons de 30% notre équipe commerciale en France.

GS Mag : Quel est votre message aux RSSI ?

Christophe Gaultier :Focalisez-vous sur ce qui a le plus de valeur au sein de votre organisation : vos employés, vos données, vos applications, vos systèmes.