Cherry SE nomme Alexander Hecker au poste de Senior Vice President Global Peripherals

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Le 1er février 2025, Alexander Hecker occupera le poste de Senior Vice President Global Peripherals au sein de l’entreprise nouvellement restructurée CHERRY. Les Peripherals regroupent les ventes et le marketing de tous les produits des secteurs des jeux, de la bureautique, de l’hygiène et de la sécurité pour une approche standardisée du marché dans les canaux de vente, créant ainsi la base d’une croissance organique.

Le 1er février 2025, Alexander Hecker, expert multicanal expérimenté, prendra la direction de la nouvelle unité commerciale Peripherals et rejoindra également l’équipe de direction de Cherry SE en tant que directeur général de Cherry S.A.R.L. et de CHERRY Americas LLC.

Thierry Ondet, qui devait initialement prendre ses fonctions en janvier 2025, n’est malheureusement pas en mesure de le faire pour des raisons personnelles. CHERRY le regrette vivement.

Avec la nouvelle structure de la division Peripherals, la vente et le marketing de tous les produits des secteurs des jeux, de la bureautique, de l’hygiène et de la sécurité seront regroupés de manière centralisée afin d’accroître durablement l’efficacité et la compétitivité. Cherry SE se concentre ainsi sur des stratégies de vente synchronisées, créant un accès clairement structuré aux produits pour les partenaires et les clients finaux et jetant les bases d’une croissance à long terme de l’importante division Peripherals.

Avec Alexander Hecker, CHERRY a gagné un stratège multicanal avec plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie. Ses résultats parlent d’eux-mêmes : au cours de son passage chez Sonos, il a réussi à établir la marque et des concepts novateurs de mise sur le marché dans le commerce de détail, à atteindre une croissance de plus de 3 500 % et à convaincre 1,7 million de ménages. Son savoir-faire technologique, ainsi que son expertise en matière de vente et de marketing – qu’il a acquise chez Eora, Sonos, Microsoft et Sony – font de lui la personne idéale pour diriger le développement stratégique de l’entreprise.

Priorité à la croissance et aux synergies mondiales

Les tâches d’Alexander Hecker comprennent l’introduction d’un nouveau programme de partenariat pour les périphériques, qui vise à établir un réseau durable de distributeurs et de détaillants pour l’Europe. Une priorité particulière sera accordée au regroupement et au renforcement des activités de vente sur les marchés clés tels que le Benelux, l’Ibérie, la France, le Royaume-Uni, les pays nordiques, la Pologne et les pays germanophones.

En outre, une coopération étroite avec Cherry Americas et Cherry APAC permettra de créer des synergies pour soutenir la croissance de la marque CHERRY à l’échelle internationale. L’un des principaux objectifs de M. Hecker sera également d’accroître la notoriété de la marque Cherry Peripherals et de la positionner de manière plus rigoureuse. La réputation de CHERRY en matière de qualité des produits, d’innovation et de convivialité est déjà bien établie – ces valeurs doivent être communiquées et rendues plus visibles par le biais d’initiatives marketing et commerciales ciblées.