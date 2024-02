Check Point Software Technologies présente Quantum Spark 1900 & 2000

février 2024 par Marc Jacob

Check Point® Software Technologies Ltd. annonce le lancement de Check Point Quantum Spark 1900 et 2000, les plus récents développements de sa série de pare-feux nouvelle génération destinée aux petites et moyennes entreprises (PME). Ces solutions de sécurité avancées sont spécifiquement élaborées pour protéger les petites et moyennes entreprises contre les cybermenaces en constante évolution. Les nouvelles passerelles de sécurité Quantum Spark proposent un système de sécurité réseau performant à l’échelle, grâce à un dimensionnement sans intervention, une gestion avancée du cloud et une gestion automatisée des menaces. Ces passerelles sont donc parfaitement adaptées aux PME.

À l’ère du numérique, les petites et moyennes entreprises (PME) se heurtent de plus en plus au problème des menaces liées à la cybersécurité. En dépit de leur contribution essentielle à l’économie mondiale, ces entreprises se trouvent souvent confrontées à un manque de ressources et à des budgets informatiques limités. Elles se retrouvent ainsi exposées à des cyberattaques avancées du type malware, phishing et ransomware. Même si elles sont conscientes de l’aggravation des risques et qu’elles consacrent davantage de moyens à la sécurité, de nombreuses PME restent mal protégées, car seule une minorité d’entre elles adoptent des mesures de sécurité plus strictes et mettent en place des formations. Face à ces défis, un nombre croissant de PME se tournent vers des fournisseurs de services gérés (MSP) pour obtenir des solutions de cybersécurité complètes et sur mesure. Selon les prévisions, en 2025, les MSPs représenteront 40 % des dépenses totales des PME dans ce domaine. Il est donc évident que les MSP jouent un rôle déterminant dans la protection de ces entreprises.

La gamme complète de passerelles permet de répondre aux besoins des entreprises de 1 à 1 000 employés. Elles offrent aux PME un outil puissant qui combine la prévention des menaces par l’IA, une gestion facilitée, et une capacité d’évolution. Un atout d’autant plus important que de nombreuses PME sont confrontées à des ressources et à une expertise limitées en matière de cybersécurité. Le lancement de ces nouveaux produits permettra aux PME de mieux protéger leurs opérations, en toute confiance, en dépit de la complexité de l’environnement actuel des cybermenaces.

Quantum Spark™ Gateway 1900 et 2000 permet aux utilisateurs de bénéficier des avantages suivants :

• Une prévention accélérée des menaces : des passerelles de sécurité optimisées par l’IA/ML pour une meilleure défense contre les cybermenaces, qui multiplient par plus de deux la prévention des menaces et affichent un taux de blocage impressionnant de 99,7 % contre les attaques de phishing, de malware, de DNS et d’IoT. Elle permet une meilleure résilience, plus d’efficacité et une flexibilité du réseau grâce à des commutateurs intégrés et une double alimentation qui éliminent le besoin de commutateurs externes et maximisent les opérations en minimisant les temps d’arrêt.

• Des services intégrés de sécurité dans le cloud et de connectivité réseau : un logiciel de sécurité révolutionnaire avec une fiabilité inégalée, une expérience utilisateur transparente et de nouvelles fonctionnalités telles que la sécurité IoT, le SD-WAN etc.

• Une gestion consolidée du cloud pour les fournisseurs de services de gestion de contenu (MSP) : des fonctionnalités de gestion du cloud sophistiquées pour les MSP, désormais dotées d’une visibilité opérationnelle du réseau qui permet aux clients de rationaliser l’automatisation de la gestion des menaces. Nos opérations de sécurité consolidées ont permis de rationaliser davantage la gestion pour les MSP au service des PME, avec un centre centralisé pour les services clients, les licences et la surveillance proactive de la sécurité, accessible via un tableau de bord unifié.

« Face à l’augmentation des cybermenaces telles que le phishing et le ransomware, les PME rencontrent davantage de difficultés en matière de sécurité et n’ont accès à aucune expertise informatique et aucune des ressources nécessaires pour se défendre. Grâce aux nouvelles passerelles de sécurité réseau Quantum Spark 1900 et 2000 de Check Point, les PME disposent de solutions pour prévenir les menaces alimentées par l’IA, d’une sécurité automatisée pour le SD-WAN et l’IoT, et d’une gestion unifiée de la sécurité facile à déployer et à utiliser », déclare Pete Finalle Security Research Manager chez IDC. « Les PME, compte tenu de leurs limites, sont nombreuses à se tourner vers les fournisseurs de services gérés (MSP) pour avoir accès à des solutions de sécurité. Check Point permet aux MSP d’aider les PME en leur fournissant une sécurité complète, une gestion simplifiée à distance et un dimensionnement sans intervention, et de réduire ainsi leurs besoins en personnel informatique sur site. »

– Les séries Quantum Spark 1900 et 2000 sont actuellement disponibles.