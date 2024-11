Check Point Software Technologies Ltd. lance la nouvelle version de Check Point Quantum Firewall Software R82

novembre 2024 par Marc Jacob

Check Point Software Technologies Ltd. annonce le lancement de la nouvelle version de Check Point Quantum Firewall Software R82 (R82) ainsi que d’autres innovations pour la plateforme Infinity. Cette annonce intervient au moment où les entreprises connaissent une hausse mondiale spectaculaire de 75 % des cyberattaques. R82 propose de nouveaux moteurs dotés d’IA pour prévenir les menaces zero-day telles que le phishing, les malwares et les exploits du système de noms de domaine (DNS). Le logiciel intègre également des améliorations architecturales et des innovations conçues pour optimiser l’agilité DevOps dans les opérations des centres de données. Il offre une utilisation simplifiée et une évolutivité qui s’adaptent à la croissance des entreprises.

Quantum Software R82 met à disposition des entreprises plus de 50 nouvelles fonctionnalités parmi lesquelles :

● Un service de prévention des menaces basé sur l’IA, leader sur le marché, capable de bloquer 99,8% des menaces de type « zero-day ». Équipée de quatre nouveaux moteurs d’IA, ce service bloque plus de 500 000 attaques supplémentaires par mois et propose une protection renforcée contre les campagnes de phishing sophistiquées et les malwares zero-day.

● Une exploitation dynamique du centre de données qui permet d’accélérer le développement applicatif en intégrant automatiquement les politiques de sécurité. Grâce à une virtualisation des pare-feux véritablement simplifiée, les entreprises peuvent désormais provisionner des systèmes virtuels trois fois plus rapidement et ainsi optimiser le multi-tenancy et le développement agile d’applications conçu pour soutenir les pratiques DevOps.

● Une simplicité opérationnelle qui garantit une extensibilité fluide adaptée aux réseaux de toutes tailles et une capacité d’ajustement automatique à la croissance de l’entreprise et aux pics de trafic. Elle dote les entreprises d’une meilleure résilience grâce à une technologie de répartition de charge intégrée et de mise en cluster (ElasticXL), associée à un provisionnement et une gestion des pare-feux jusqu’à trois fois plus rapides.

● Une cryptographie post-quantique (PQC) qui intègre le dernier standard approuvé par le NIST Kyber (ML-KEM) pour un chiffrement qui résiste aux attaques quantiques et assure que les données protégées d’aujourd’hui ne deviennent pas une mine d’or de demain pour les cybercriminels.

Selon Frank Dickson, IDC Group Vice President de Security and Trust, « pour garantir une sécurité réseau efficace, il faut absolument miser sur l’IA, sur l’automatisation pour etre en mesure de réagir rapidement aux nouvelles menaces. La sécurité doit être solide, mais ne doit jamais freiner la capacité des entreprises à innover au rythme de DevOps. En proposant ses nouvelles solutions collaboratives optimisées par l’IA et son logiciel Quantum Firewall, Check Point semble vouloir offrir une prévention contre les menaces par l’IA très performante et permettre aux entreprises d’innover rapidement. »

Ces nouvelles fonctionnalités reposent sur la récente suite d’innovations que propose Check Point pour lutter contre les menaces alimentée par l’IA :

● Check Point Infinity AI Copilot est un assistant intuitif alimenté par l’IA qui est conçu pour automatiser et accélérer la gestion de la sécurité et la réponse aux menaces.

● Check Point GenAI Protect propose une solution innovante pour permettre aux entreprises d’utiliser l’IA générative en toute sécurité.

● Check Point Infinity External Risk Management (ERM) assure une surveillance continue et une prévention des menaces en temps réel avec l’appui de services gérés par des spécialistes. Elle protège les clients contre un large éventail de menaces externes, comme le vol d’identifiants, l’exploitation de vulnérabilités, les attaques de phishing et les fraudes

Jeff Burgess, Manager I.T. Enterprise, de l’entreprise Aviation Technical Services a récemment affirmé que « depuis que nous sommes passés à la version R82 du logiciel Quantum Firewall de Check Point, nous constatons une nette amélioration de nos performances et de notre productivité. Grâce à cette nouvelle version, sécuriser et gérer notre trafic chiffré n’a jamais été aussi simple. Tous nos produits de sécurité Check Point fonctionnent de façon parfaitement homogène et nous permet d’atteindre un niveau de protection que nous n’avions jamais encore connu. »