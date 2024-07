Check Point Software Technologies Ltd. a reçu le statut de leader dans le dernier rapport The Forrester Wave™ : Mobile Threat Defense Solutions, Q3 2024

juillet 2024

Check Point Software Technologies Ltd. a reçu le statut de leader dans le dernier rapport The Forrester Wave™ : Mobile Threat Defense Solutions, Q3 2024. Pour Check Point, cette distinction met en évidence l’approche novatrice de son offre de solutions de sécurité mobile performantes, intégrées à sa plateforme complète Infinity Platform. Grâce à sa puissance en matière de défense avancée contre les menaces Harmony Mobile, Check Point réaffirme son engagement à protéger les entreprises contre les menaces modernes.

Dans une ère numérique qui évolue rapidement, les équipes qui télétravaillent dépendent de plus en plus de leur smartphone pour gérer les e-mails de l’entreprise et accéder à des documents importants. Protéger l’accès à ces informations est crucial. D’après le rapport de Forrester, « Check Point Harmony Mobile offre une protection exceptionnelle concernant les applications mobiles, une défense robuste du réseau et une atténuation efficace des vulnérabilités ». La solution propose une protection mobile multicouche de pointe et privilégie la prévention grâce à des fonctionnalités avancées.

Selon le rapport de Forrester, Check Point permet de conserver les informations personnelles identifiables (PII) collectées depuis des appareils mobiles sur site et d’éviter leur transfert vers le cloud. Un atout d’autant plus important que Check Point a identifié plus de 18 000 applications mobiles à haut risque au cours du mois dernier. La solution Check Point Harmony Mobile se distingue selon nous, parce qu’elle propose une protection complète contre tous les types d’attaques, qu’elles proviennent d’applications, de fichiers, de réseaux ou de systèmes d’exploitation, et préservent la confidentialité des utilisateurs et les performances des appareils.

C’est ce que confirment les clients du monde entier qui insistent sur la sécurité éprouvée de Check Point Harmony Mobile et soulignent que « depuis que nous avons déployé Check Point Harmony, nous n’avons enregistré aucun incident de sécurité. C’est bien la preuve de la fiabilité et de l’efficacité de cette solution. La sécurité de notre réseau BYOD est un véritable défi, mais Check Point Harmony Mobile s’est avéré très efficace pour protéger nos terminaux mobiles. Nous sommes extrêmement satisfaits de la solution et de sa capacité à sécuriser l’ensemble de nos appareils. Elle nous permet d’assurer le bon déroulement de nos activités, et ce en toute sécurité », a déclaré Anthony DiSanti, directeur de la technologie chez Shift Markets.

Le rapport signale les éléments suivants :

• Meilleure note possible obtenue pour 14 critères, dont l’intégrité des applications, la défense du réseau et l’atténuation des vulnérabilités, entre autres

• Précision de la stratégie de Check Point, qui harmonise la défense contre les menaces mobiles avec le modèle Zero Trust

• Options de déploiement et d’achat flexibles

• Les clients de référence ont apprécié les capacités de sécurité et ont salué les équipes d’assistance et de gestion des comptes du fournisseur

Fort de près de dix ans d’expertise dans la défense contre les menaces mobiles, Check Point se positionne, selon nous, comme le leader incontesté dans ce domaine. Les conclusions du dernier rapport Forrester Wave sur la protection contre les menaces mobiles mettent en lumière la grande pertinence de la sécurité mobile à une époque où les nouvelles menaces se multiplient. Mais Check Point a compris l’importance de ce vecteur d’attaque depuis longtemps et a déjà déjoué des millions d’attaques.