Check Point Software dévoile la plateforme Infinity

janvier 2024 par Marc Jacob

En 2023, le monde numérique a enregistré une augmentation spectaculaire de 90 % des attaques par ransomware. Cette statistique met en évidence l’importance d’instaurer des mesures de sécurité plus robustes et adaptables de toute urgence. Par ailleurs, le secteur de la cybersécurité est confronté à une grave pénurie de talents puisque près de quatre millions de postes restent non pourvus dans le monde. Cette pénurie, associée à la complexité de la gestion d’une pléthore d’outils de sécurité, exerce une pression considérable sur les responsables de la sécurité de l’information (RSSI). Pour relever ces défis, la plateforme a été spécialement conçue pour fournir une solution de sécurité unifiée et complète.

La plateforme Check Point Infinity propose :

• Une protection complète : une prévention des menaces en temps réel, alimentée par l’IA, sur tous les vecteurs d’attaque.

• Des opérations consolidées : une gestion unifiée des politiques de sécurité pour des opérations rationalisées.

• Une communication participative : des informations rapides et en temps réel sur les menaces grâce à Infinity ThreatCloud AI, associées à des capacités d’automatisation et d’orchestration.

La plateforme Check Point Infinity comprend les éléments suivants :

• Check Point Quantum : pour une prévention des menaces à grande échelle alimentée par l’IA pour sécuriser les réseaux maillés, dont le centre de données, le périmètre, les succursales et les utilisateurs à distance.

• Check Point CloudGuard : la sécurité en cloud par la prévention, du code au cloud.

• Check Point Harmony : une sécurité complète de l’espace de travail, et notamment les terminaux, les mobiles, les e-mails et les applications SaaS.

• Check Point Infinity Core Services : des opérations de sécurité collaboratives axées sur la prévention et une gestion unifiée intégrant la prévention et la réponse étendues (XDR), l’orchestration, l’automatisation, Infinity Threatcloud AI et Infinity AI Copilot, appuyées par les services de sécurité gérés 24/7 de Check Point, ainsi que des services d’assistance technique et de formation.

Les principales caractéristiques de la plateforme Infinity sont :

• Prévention des menaces grâce à l’IA : la plateforme Infinity ThreatCloud AI, qui compte plus de 50 moteurs d’intelligence artificielle, permet de prévenir les menaces en temps réel, telles que les attaques Zero Day et Zero Phishing. Elle prévient plus de 3 milliards d’attaques par an avec un taux de blocage de 99,8 % pour les malwares et le phishing. Infinity AI Copilot, qui s’appuie sur l’IA générative et l’automatisation, rationalise les tâches d’administration de la sécurité et renforce les politiques de sécurité, la chasse aux menaces, l’atténuation et la remédiation.

• Prévention des menaces basée sur le cloud : cette plateforme intègre une intelligence de sécurité basée sur le cloud au niveau des centres de données, des réseaux, des terminaux, des appareils mobiles et l’IoT, avec un système de réponse automatisé aux menaces. Les informations en temps réel sur les menaces mondiales sont partagées en moins de 2 secondes. Les solutions Infinity Playblocks et Infinity XDR coordonnent un ensemble d’actions préventives prédéfinies qui permettent d’identifier et de circonscrire rapidement les attaques sophistiquées. Elles s’appuient sur l’analyse comportementale et l’intelligence IA en temps réel d’Infinity ThreatCloud.

• Opérations collaboratives de sécurité d’Infinity : la plateforme met l’accent sur les opérations de sécurité axées sur la prévention et la gestion unifiée, ce qui permet d’obtenir une visibilité complète des menaces sur le réseau, le cloud, l’IoT, les terminaux et les appareils mobiles.