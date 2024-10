Check Point Software classé dans le Magic Quadrant 2024™ du Gartner® - catégorie « plateformes de protection des endpoints ».

octobre 2024 par Marc Jacob

Check Point Software Technologies Ltd. a été mentionné dans le Magic Quadrant™ 2024 du Gartner® dans la catégorie « plateformes de protection des terminaux, postes de travail et serveurs ». Check Point Harmony Endpoint façonne l’avenir de la sécurité de l’espace de travail avec des options de déploiement flexibles et une approche de sécurité unifiée, offrant une protection robuste des terminaux adaptée aux organisations de toutes tailles.

Les entreprises sont aujourd’hui aux prises avec des cybermenaces plus avancées visant en particulier les terminaux, comme le souligne le rapport de Check Point Research qui anticipe une augmentation de 30 % des cyberattaques mondiales au cours du deuxième trimestre 2024. Simultanément, elles doivent faire face à la complexité de la gestion de nombreuses solutions de sécurité. Check Point Harmony Endpoint répond à ces défis en fournissant une protection robuste, avec un taux de détection et blocage de 99,8 % de nouveaux logiciels malveillants, de ransomwares et d’attaques de type « zero-day ». Il assure une sécurité de divers dispositifs et réseaux, simplifiant la gestion et réduisant les coûts opérationnels.

Harmony Endpoint offre une solution de sécurité robuste et complète pour les terminaux, avec des fonctionnalités EPP, EDR et XDR avancées, qui protègent les travailleurs à distance contre les menaces complexes de l’environnement numérique d’aujourd’hui. Harmony Endpoint fait partie de la plateforme Check Point Infinity, une plateforme complète qui fournit une sécurité de premier plan pour les centres de données, les réseaux, les services cloud, les filiales et les utilisateurs distants, le tout géré par une interface unifiée.