ChannelWatch Awards 2024 : TD SYNNEX France élu Distributeur de l’année et primé dans 4 catégories clés

octobre 2024 par Marc Jacob

Distributeur de l’année 2024 – FRANCE

Meilleur Distributeur – RETAIL

Meilleur Distributeur – LOGISTIQUE

Distributeur le plus Innovant

Meilleur distributeur - CYBERSECURITE

CONTEXT ChannelWatch est l’une des enquêtes les plus importantes, menée par Context auprès des revendeurs de produits informatiques, avec la participation régulière de plus de 7 000 partenaires. Dans le cadre de l’enquête, les revendeurs de chaque pays désignent les distributeurs avec lesquels ils travaillent pour les CONTEXT ChannelWatch Distributor of the Year Awards.

Pour cette édition 2024, TD SYNNEX France se distingue notamment en recevant 2 prix supplémentaires, dont celui prix du Meilleur Distributeur Cybersécurité pour la 3é année consécutive.