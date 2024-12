Chainalysis Crypto Crime Report 2024 : Les hackers ont volé 2,2 milliards de dollars en crypto en 2024

décembre 2024 par Chainalysis

Ce chiffre, en hausse de 21 % par rapport à 2023, marque la quatrième année consécutive où les pertes dépassent le milliard de dollars. Et celles-ci proviennent de seulement 303 incidents de hacking, révélant une concentration élevée des attaques et l’ampleur des pertes possibles. Si la finance décentralisée (DeFi) reste le secteur le plus touché au premier trimestre 2024, les plateformes centralisées ont été les principales cibles des hackers aux deuxième et troisième trimestres. Parmi les attaques les plus marquantes figurent celles de DMM Bitcoin en mai (305 millions de dollars) et de Wazit en juillet (234,9 millions de dollars).

Ces données mettent en lumière l’urgence pour les investisseurs de sécuriser leurs actifs numériques en sélectionnant avec soin les plateformes qu’ils utilisent. Alors que le Bitcoin brille sur le devant de la scène, la vigilance reste de mise face à l’escalade des cyberattaques dans l’écosystème des cryptomonnaies.

« Ce changement de priorité de la DeFi vers les services centralisés souligne l’importance croissante de sécuriser les mécanismes souvent exploités lors des hacks, tels que les clés privées », déclare Eric Jardine, responsable de la recherche sur la cybercriminalité chez Chainalysis. En 2024, les compromissions de clés privées ont représenté la plus grande part des cryptomonnaies volées, soit 44 %. « Pour les services centralisés, assurer la sécurité des clés privées est crucial, car elles contrôlent l’accès aux actifs des utilisateurs. Étant donné que les échanges centralisés gèrent des montants considérables de fonds, une compromission de clé privée peut avoir des conséquences désastreuses. »

« Les hackers adaptent constamment leurs techniques, ce qui rend indispensable l’adoption de pratiques de sécurité robustes pour les fournisseurs de services financiers et d’actifs virtuels. Les investisseurs devraient à minima privilégier l’utilisation de l’authentification multi-facteurs (MFA), mettre régulièrement à jour leurs mots de passe et stocker leurs clés privées en toute sécurité hors ligne. De plus, il est recommandé de privilégier des échanges ou des plateformes avec des protocoles de sécurité robustes et une couverture d’assurance pour bénéficier d’une protection supplémentaire. », continue Eric Jardine.

Décrivant l’importance d’une approche collaborative entre les secteurs public et privé pour contrer la menace croissante des hacks crypto, Eric Jardine ajoute : « Les initiatives de partage de données, les outils de traçage avancés et les formations ciblées peuvent permettre aux parties prenantes d’identifier et de neutraliser rapidement les acteurs malveillants, tout en renforçant la résilience nécessaire pour protéger les actifs crypto. En développant des partenariats solides avec les forces de l’ordre et en dotant les équipes des ressources et de l’expertise nécessaires pour répondre rapidement aux menaces, l’industrie crypto peut renforcer ses défenses contre le vol. De tels efforts sont non seulement cruciaux pour protéger les actifs individuels, mais aussi pour instaurer une confiance durable et une stabilité à long terme dans l’écosystème numérique. »