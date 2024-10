CGI devient partenaire digital du Greenweez Paris Major Premier Padel

octobre 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

CGI, un des leaders mondiaux du conseil en management et en IT end-to-end, a annoncé son partenariat avec le Greenweez Paris Major Premier Padel, tournoi international de padel, organisé par la Fédération Française de Tennis, qui se déroule du 28 septembre au 6 octobre 2024 au sein du stade Roland-Garros, à Paris.

Dans le cadre de ce partenariat prévu pour une durée de trois ans, CGI fournira des prestations de maintenance corrective, adaptative et évolutive du site web Greenweez Paris Major Premier Padel, ainsi que du support applicatif, du conseil technologique et des prestations de design (UX/UI). Objectifs : renforcer l’expérience digitale du tournoi pour ses différentes parties prenantes et soutenir sa transition numérique. Les équipes de CGI prévoient de nombreuses innovations au cours des prochains mois dont l’amélioration de la partie « résultats » et l’interfaçage du site avec les réseaux sociaux.

Les prestations de CGI seront fournies par les équipes de son Centre d’Innovation Digitale qui a pour mission de proposer les meilleures pratiques en matière de digitalisation en conjuguant innovation et démarche industrielle.

« CGI et Greenweez Paris Major Premier Padel sont unis par des valeurs fortes comme la proximité, l’engagement et la recherche de performance. Nous sommes ravis d’apporter à ce tournoi incontournable du calendrier mondial de padel une nouvelle dimension, en mobilisant notre expertise technologique et notre connaissance des enjeux de la Fédération Française de Tennis que nous accompagnons depuis de nombreuses années », indique Caroline de Grandmaison Présidente France et Luxembourg et centres d’excellence de prestation de services Europe de l’Ouest et du Sud chez CGI.

« Après une collaboration réussie sur la refonte de nos systèmes d’information, nous sommes heureux d’accueillir CGI parmi nos partenaires, avec une collaboration axée, à l’image de notre sport, sur l’innovation, la performance et la convivialité », déclare Stéphane Morel, directeur général de la Fédération Française de Tennis.