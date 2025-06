Celonis et True Alliance annonce leur collaboration

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Celonis et True Alliance annonce leur collaboration pour renforcer la conformité et les contrôles internes au sein des opérations d’achat de True Alliance. Soutenue par son partenaire de mise en œuvre TEC150, True Alliance s’appuie sur la plateforme Celonis Process Intelligence pour améliorer ses capacités d’audit, assurer une gouvernance solide de ses processus d’achat et garantir une transition en douceur lors de sa migration vers SAP S/4HANA.

True Alliance utilise stratégiquement la plateforme Celonis Process Intelligence au sein de ses processus d’approvisionnement, en particulier la Procurement Execution App, et cela dans l’ensemble de l’entreprise, pour soutenir sa migration vers S/4HANA. Plutôt que de se concentrer uniquement sur l’optimisation traditionnelle des processus, l’entreprise utilise Celonis pour des activités critiques de conformité, d’audit et de contrôle interne. Cette approche axée sur les données offre une visibilité objective sur la façon dont les processus d’achat sont réellement exécutés, ce qui permet à True Alliance :

D’améliorer la conformité et l’auditabilité : En créant un jumeau numérique vivant de leurs processus d’approvisionnement, Celonis permet à True Alliance de surveiller en permanence les activités par rapport aux politiques et contrôles définis, ce qui simplifie la préparation des audits et témoigne de la conformité des activités.

De renforcer les contrôles internes : La plateforme identifie les écarts par rapport aux procédures standard, mettant en évidence les opportunités de renforcer les contrôles internes et de traiter les risques potentiels de manière proactive. Cela permet de s’assurer que les processus fonctionnent comme prévu, réduisant ainsi les besoins de supervision manuelle.

De soutenir la transformation S/4HANA : Celonis soutiendra la transformation de True Alliance à S/4HANA, en fournissant des informations objectives sur l’exécution des processus (l’état « as-is ») afin d’assurer une transition en douceur et efficace vers l’état « to-be ». Les résultats de ce processus permettront de valider l’efficacité du nouveau système et son alignement avec les besoins de l’entreprise.

True Alliance évalue également Celonis en tant que plateforme pour améliorer la conformité dans le secteur financier, y compris la vérification des doublons de factures, la vérification des conditions de paiement, la réduction des notes de crédit vieillissantes et la conformité aux taxes sur la consommation.

Fondée en 1982, True Alliance est un acteur clé du paysage de la distribution de marques premiums en Australie et en Nouvelle-Zélande, gérant les licences, la distribution et les opérations de vente au détail pour des marques de renommée mondiale telles que Speedo, The North Face, Under Armour, Coach et d’autres. Basée à Sydney, True Alliance contribue au succès de ces marques internationales grâce à un accès complet au marché, y compris des partenariats de vente en gros, des magasins de vente au détail en propre et une présence croissante sur le marché du commerce électronique.