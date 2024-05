CELESTE obtient le niveau « Confirmé » du Label Engagé RSE de l’AFNOR

mai 2024 par Marc Jacob

La stratégie RSE ambitieuse de CELESTE est reconnue par le Label ‘’’Engagé RSE’’ de l’AFNOR pour la seconde fois et passe du niveau ‘’Progression’’ au niveau ‘’Confirmé’’.

L’opérateur accède au second niveau du label Engagé RSE, évaluant la maturité des démarches RSE mises en place, sur la base de la norme ISO 26000. A la suite de son évaluation par l’organisme de certification AFNOR, CELESTE a renforcé la formalisation de sa démarche RSE et l’implication de ses équipes. Grâce à ces efforts, l’opérateur est passé du statut "Progression" au statut "Confirmé", obtenant un score de 555 points sur 1000. Une progression de 113 points par rapport à l’évaluation de 2022.

Les évaluateurs de l’AFNOR ont relevé plusieurs points forts :

• Un engagement fort et historique de la direction depuis 2011 ;

• Un plan d’action structuré avec des indicateurs objectivés ;

• Des référents RSE reconnus pour leur capacité à informer et fédérer ;

• Une expertise métiers et des innovations reconnues pour leur sobriété.

Un investissement dans les panneaux solaires pour réduire l’empreinte carbone du datacenter Marilyn

Illustration supplémentaire de son engagement en faveur du développement durable, CELESTE a récemment installé des panneaux solaires pour alimenter son datacenter Marilyn (Champs-sur-Marne). Cette initiative prévoit une production annuelle de 65 000 kWh pendant les 25 prochaines années, soit l’équivalent de 2% de sa consommation annuelle. S’étendant sur une surface de 450 m², l’installation comprend 173 panneaux solaires.

Contrairement aux idées reçues, un data center partagé, en permettant la mutualisation des infrastructures informatiques de ses utilisateurs, réduit l’impact environnemental du numérique au niveau global. Pionnier en matière de réduction de la consommation énergétique grâce à la technique du free cooling, innovante au moment de la construction de l’équipement, CELESTE continue d’améliorer son empreinte environnementale en permanence, notamment initiant cette démarche de production photovoltaïque.

L’engagement de CELESTE se poursuit avec des points d’amélioration :

• Formations RSE à ses collaborateurs ;

• Réaliser les Analyses du Cycle de Vie de ses produits et services ;

• Évaluer la contribution économique, sociale et environnementale de ses activités dans les territoires présents ;

• Intégrer des critères RSE dans les appels d’offres.