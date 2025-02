CELESTE lance le Compte Internet Sécurisé

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Face à la multiplication des cybermenaces et à la complexification des infrastructures informatiques, CELESTE lance le Compte Internet Sécurisé, une solution inédite qui simplifie radicalement la gestion des télécoms et de la sécurité pour les entreprises. Cette innovation majeure introduit un modèle de facturation transparent par utilisateur (20€/mois), une première sur le marché des télécoms B2B.

Les entreprises recherchent des solutions IT plus simples et intégrées. Une étude CELESTE et Boston Consulting Group1 révèle que 70% d’entre elles privilégient une offre packagée de leur opérateur télécom. Deux impératifs majeurs expliquent cette tendance : le renforcement de la cybersécurité et l’optimisation des coûts d’infrastructure.

Le Compte Internet Sécurisé, répond à ces besoins, en proposant une solution tout-en-un qui unifie fibre optique, cybersécurité, cloud et téléphonie, avec un modèle de facturation à l’usage garantissant transparence et flexibilité.

Une offre intégrée et évolutive pour accompagner la transformation numérique des PME

Avec le Compte Internet Sécurisé, CELESTE poursuit son engagement à simplifier et sécuriser les infrastructures IT des entreprises avec une nouvelle offre radicalement différente. Cette solution innovante offre pour chaque utilisateur :

Un accès Internet en fibre optique hautement sécurisé avec filtrage, anti-intrusion et protection anti-attaques de déni de service

Un compte VPN avec authentification multi facteur pour un accès distant sécurisé aux données de l’entreprise

Une téléphonie intégrée Teams Connect avec un numéro professionnel

Une sauvegarde automatique de la messagerie Office 365

Une facturation unique pour plus de simplicité et de contrôle

Avec le Compte Internet Sécurisé, CELESTE propose une approche unique sur le marché basée sur « l’usage » :

Une facturation par utilisateur (20€HT/mois) incluant fibre optique sécurisée, téléphonie et sauvegarde Office 365

Une tarification dynamique qui s’ajuste automatiquement aux usages

Une transparence totale, permettant aux entreprises de payer en fonction de leur effectif

Une infrastructure sur-mesure avec 3 niveaux de service

Parce que la sécurité est un enjeu stratégique, CELESTE s’engage sur un niveau de service adapté aux besoins de chaque organisation. L’offre propose trois niveaux de garantie de temps de rétablissement : 24 heures, 4 heures, ou 1 heure.

Par ailleurs, le service est entièrement managé par les équipes de CELESTE.

Le Compte Internet Sécurisé est dès à présent disponible via celeste.fr, son réseau d’agences régionales, et l’ensemble des partenaires certifiés CELESTE à travers la France.